Este Bono BAE otorga 500 soles mensuales por hasta dos años a personas vulnerables para que puedan alquilar una vivienda segura con servicios básicos. | Foto: composición LR

Este Bono BAE otorga 500 soles mensuales por hasta dos años a personas vulnerables para que puedan alquilar una vivienda segura con servicios básicos. | Foto: composición LR

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó la entrega de 67 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencia (BAE) destinados a familias que perdieron sus hogares debido a las intensas precipitaciones. Esta medida busca brindar apoyo económico inmediato para garantizar el acceso a un espacio seguro.



A través de la Resolución Ministerial N.° 221-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano, se formalizó la décima octava convocatoria del año. El subsidio temporal consta de S/500 mensuales por un periodo máximo de dos años. Este monto se cobrará en el Banco de la Nación y servirá para costear el alquiler de un inmueble que cuente con servicios básicos indispensables.

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¿Cuáles son las regiones del Perú donde se entregará el bono BAE de S/500?

Las familias damnificadas que recibirán este apoyo económico pertenecen a estos nueve departamentos del Perú, cuyas viviendas quedaron declaradas como inhabitables o destruidas por los embates de la naturaleza.

Áncash

Apurímac

Cajamarca

Huancavelica

Huánuco

La Libertad

Lambayeque

Lima

Piura

¿Cómo acceder al subsidio de S/500 mensuales y dónde consultar la lista de beneficiarios?

Para verificar quiénes pueden acceder a esta ayuda económica, el padrón oficial de potenciales beneficiarios está disponible a través de canales digitales y presenciales. La ciudadanía interesada puede revisar las nóminas en los portales web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo Mi Vivienda (www.mivivienda.com.pe). Asimismo, las listas completas se encuentran publicadas en los locales de las municipalidades de los distritos incluidos en la convocatoria.