HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Gran Parada Militar 2026 en vivo: desfile por Fiestas Patrias | La República | #29xLR

Sociedad

Guardaespaldas del rey de España acapara la atención en Perú y desata furor en redes sociales

Un integrante del equipo de seguridad real se convirtió en la sensación inesperada de TikTok durante las actividades del cambio de mando en Lima.

Guardaespaldas del Rey Felipe
Guardaespaldas del Rey Felipe
Escuchar
Resumen
Compartir

La llegada de los diferentes jefes de Estado y delegaciones internacionales a Lima por los actos oficiales de Fiestas Patrias y la juramentación presidencial captó la atención de la opinión pública. Sin embargo, un detalle fuera del protocolo oficial terminó robándose los reflectores en las plataformas digitales: la presencia de uno de los miembros de la seguridad del rey Felipe VI de España.

Mientras el monarca español cumplía con los compromisos protocolares en el Centro Histórico de Lima, cientos de ciudadanos y transeúntes registraban el paso de la comitiva real con sus teléfonos móviles. Fue durante estos recorridos que la presencia de un custodio español no pasó desapercibida.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

lr.pe

En cuestión de horas, decenas de videos comenzaron a circular en TikTok e Instagram, donde la figura del agente de seguridad opacó al propio rey. Los usuarios no tardaron en musicalizar los clips con la icónica cumbia de la telenovela Pasión de Gavilanes, '¿Quién es ese hombre?', sumado a otros temas virales como 'Bandido'.

"Todas grabando al rey de España y yo enfocando a su guardaespaldas", "El verdadero quién es ese hombre en las calles de Lima", o "Así da gusto seguir la cobertura protocolar", fueron algunos de los comentarios más populares que inundaron las redes sociales.

Seguridad y estilo en medio de la cobertura oficial

El integrante del equipo de la Casa Real española cautivó al público peruano por su imponente porte, seriedad y la elegancia con la que desempeñaba sus funciones de resguardo en cada desplazamiento vehicular y peatonal.

Pese al alboroto generado en el entorno virtual, la agente mantuvo la compostura y discreción en todo momento, velando por la integridad de la delegación española durante su estadía en la capital peruana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Kyara Villanella deja sola a su madre Keiko Fujimori y no asiste a la Parada Militar 2026: solo Kaori Villanella acompañó a la presidenta

Kyara Villanella deja sola a su madre Keiko Fujimori y no asiste a la Parada Militar 2026: solo Kaori Villanella acompañó a la presidenta

LEER MÁS
Keiko Fujimori promete ampliar líneas de Metro y nuevas carreteras: ¿podrá ejecutarlas en su gobierno?

Keiko Fujimori promete ampliar líneas de Metro y nuevas carreteras: ¿podrá ejecutarlas en su gobierno?

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori prepara proyecto de ley para pedir facultades legislativas

Gobierno de Keiko Fujimori prepara proyecto de ley para pedir facultades legislativas

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

LEER MÁS
Gran Parada Militar 2026 EN VIVO: comienza el desfile con cerca de 3.000 participantes de las Fuerzas Armadas, la PNP, delegaciones extranjeras e instituciones invitadas

Gran Parada Militar 2026 EN VIVO: comienza el desfile con cerca de 3.000 participantes de las Fuerzas Armadas, la PNP, delegaciones extranjeras e instituciones invitadas

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

LEER MÁS
Pareja viajó desde Nueva York para vivir el Desfile Cívico Militar 2026 en la avenida Brasil: "Te amo, Perú"

Pareja viajó desde Nueva York para vivir el Desfile Cívico Militar 2026 en la avenida Brasil: "Te amo, Perú"

LEER MÁS
Tilín, el entrañable niño que se volvió viral en TikTok, reaparece en el Desfile Cívico Militar 2026

Tilín, el entrañable niño que se volvió viral en TikTok, reaparece en el Desfile Cívico Militar 2026

LEER MÁS
Ingeniero advierte que el río Piura solo puede conducir la mitad del caudal registrado durante El Niño de 1998

Ingeniero advierte que el río Piura solo puede conducir la mitad del caudal registrado durante El Niño de 1998

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025