Guardaespaldas del rey de España acapara la atención en Perú y desata furor en redes sociales

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La llegada de los diferentes jefes de Estado y delegaciones internacionales a Lima por los actos oficiales de Fiestas Patrias y la juramentación presidencial captó la atención de la opinión pública. Sin embargo, un detalle fuera del protocolo oficial terminó robándose los reflectores en las plataformas digitales: la presencia de uno de los miembros de la seguridad del rey Felipe VI de España.

Mientras el monarca español cumplía con los compromisos protocolares en el Centro Histórico de Lima, cientos de ciudadanos y transeúntes registraban el paso de la comitiva real con sus teléfonos móviles. Fue durante estos recorridos que la presencia de un custodio español no pasó desapercibida.

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En cuestión de horas, decenas de videos comenzaron a circular en TikTok e Instagram, donde la figura del agente de seguridad opacó al propio rey. Los usuarios no tardaron en musicalizar los clips con la icónica cumbia de la telenovela Pasión de Gavilanes, '¿Quién es ese hombre?', sumado a otros temas virales como 'Bandido'.

"Todas grabando al rey de España y yo enfocando a su guardaespaldas", "El verdadero quién es ese hombre en las calles de Lima", o "Así da gusto seguir la cobertura protocolar", fueron algunos de los comentarios más populares que inundaron las redes sociales.

Seguridad y estilo en medio de la cobertura oficial

El integrante del equipo de la Casa Real española cautivó al público peruano por su imponente porte, seriedad y la elegancia con la que desempeñaba sus funciones de resguardo en cada desplazamiento vehicular y peatonal.

Pese al alboroto generado en el entorno virtual, la agente mantuvo la compostura y discreción en todo momento, velando por la integridad de la delegación española durante su estadía en la capital peruana.