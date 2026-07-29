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Perú, Patria y Peruana: los curiosos nombres que Reniec destaca por Fiestas Patrias

El organismo publicó una lista con los registros peruanos que hacen alusión al territorio nacional y sus regiones. Además, compartió los nombres adoptados por connacionales en diversas lenguas originarias.

Reniec publica nombres de peruanos por Fiestas Patrias
Reniec publica nombres de peruanos por Fiestas Patrias | Composición LR / Andina
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Con motivo de las Fiestas Patrias, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó una lista de los curiosos nombres que los ciudadanos peruanos registran en alusión al territorio que los vio nacer. Según el organismo, 33 personas tienen Perú como nombre; 18 se llaman Patria; dos Peruana y uno Independencia.

Asimismo, la entidad informó que la identidad nacional también aparece de manera literal con los nombres de departamentos del país. Así, indicó que 488 personas se llaman Loreto; 117, Lima; 88, San Martín; 62, Amazonas, y 32, Tacna.

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Nombres de peruanos registrados en el DNI en lenguas nativas

A lo anterior, se suman una serie de nombres de connacionales registrados en su Documento Nacional de Identidad (DNI) en una lengua originaria. En el listado destacan Illari (resplandor o relámpago) con 2.358 registros, Amaru (serpiente mítica andina) con 2.354; Chaska (Venus o lucero de la mañana) con 1.620; Urpi (paloma serrana) con 1.558; Inti (Sol) con 1.412; Killa (Luna) con 1.105, y Qoyllur (estrella) con 102.

Otros nombres como Imasumaq (¡qué bonita!), Wayna (joven o mozo), Sumaq (bonita o hermosa), Kusi (alegría o placer) y Qori Anka (águila áurea) aparecen en el libro Introducción a un tesoro de nombres quechua en Apurímac, ampliando la variedad de registros en esta lengua.

La Amazonía también aporta otras formas de conservar la memoria. Por ejemplo, en el Tesoro de nombres ashéninkas aparecen registros como Impokiro (estrella), Inkaare (laguna, cocha o mar) y Eereshi (hojas verdes). Otras variantes son:

  • Nombre Wampis: Ipák (achiote y, como nombre femenino, colorida o colorada).
  • Nombre Kukama Kukarmiria: Lya (corazón o fruto), nombre que llevan 2.039 personas.
  • Nombre Shipibo-Konibo: Barin Beso, por ejemplo, combina las ideas del Sol y el despertar.

"En estas Fiestas Patrias, cada nombre recuerda que la identidad reconocida por el Reniec se construye con una historia familiar, una lengua y una manera particular de nombrar el país y el mundo", indicó la entidad.

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