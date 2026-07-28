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“Uyariy” y el reclamo de los familiares de las víctimas de las protestas 2022-2023 que no es atendido

Las capas de la narración hacen que el documental no se quede en el trauma local y pasen a ser una representación de la injusticia en la historia peruana. Los familiares hicieron una vigilia frente al Palacio de Justicia el lunes en la noche y estuvieron en la marcha del 28 en el centro de Lima. Uyariy ayuda a no olvidar lo que pasó.

Fotografías de las víctimas de la masacre 2022/2023 en el Palacio de Justicia en la noche del lunes 27. Foto: AFP.
Fotografías de las víctimas de la masacre 2022/2023 en el Palacio de Justicia en la noche del lunes 27. Foto: AFP.
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El mediodía del lunes 27, en una de las salas de la cadena de cines UVK de la plaza San Martín, se proyectó el documental Uyariy de Javier Corcuera. Este trabajo, para más señas, fue elegido por la Asociación de Prensa Cinematográfica (APRECI) como la mejor película peruana del 2025. Es, igualmente, el primer documental peruano en ser reconocido en los 19 años de existencia de APRECI. Es decir, hizo historia.

Se trató de una proyección gratuita, a la que asistieron público interesado, curiosos y varios activistas de derechos humanos. En La República hemos dado cuenta de la importancia del documental de Corcuera, el cual tiene como eje las matanzas, a cargo de las fuerzas del orden, que se realizaron para aplacar las revueltas del 2022/2023.

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Lo que se vio el lunes dejó varias lecturas, como la actualidad de un trabajo que no solo sobrevive por la sensibilidad de sus temas, más aún en estos tiempos de olvidos gracias a la rapidez en la que vivimos, sino igualmente por su calidad estética (pensemos en la fotografía y sonido, a saber).

“Queremos decirle a la señora Keiko que sin justicia no hay reconciliación”, declaró para La República la activista e integrante de la Asociación de los familiares de las víctimas del 9 de enero, Milagros Samillán. Samillán, al finalizar la proyección entre aplausos, volvió a subrayar este reclamo de los familiares de las víctimas, quienes iban a asistir a la función. Ellos no pudieron llegar al quedarse atrapados en el intenso tráfico que a esa hora se generaba en el puente Atocongo.

En estos tiempos que corren, del olvido no se salva nadie. En este sentido, Uyariy sigue manteniendo vigencia por su calidad y mensaje (ambas características no siempre van de la mano), que adquiere otra dimensión cuando el reclamo por justicia sigue siendo una cuenta pendiente del Estado peruano. A esa misma hora, la plaza San Martín estaba rodeada de buses de la policía, que habían traído conjuntos musicales para celebrar el Día de la independencia, aunque el acceso estuvo restringido. No dejó de llamar la atención que varias piezas musicales proviniesen de la zona sur del país (diablada, por ejemplo), de donde, vaya oscura ironía, eran las víctimas de las revueltas.

Cuando Samillán terminó su intervención, el público formuló algunas preguntas y, del mismo modo, sugerencias sobre Uyariy. De las últimas, una que vengo escuchando desde su estreno en Juliaca en agosto de 2025: ¿qué se podría hacer para que el documental sea visto por más personas? Corcuera parte de un hecho concreto para hacer una exploración sobre la historia de la violencia en el sur. Las capas de la narración hacen que el documental no se quede en el trauma local y pasen a ser una representación de la injusticia en la historia peruana. Los familiares hicieron una vigilia frente al Palacio de Justicia el lunes en la noche y estuvieron en la marcha del 28 en el centro de Lima. Uyariy ayuda a no olvidar lo que pasó.

 

Datos:

 

Documental. Uyariy llevó 55 mil personas a las salas de cine durante el mes de enero de 2026.

 Medida. El Eficavip (Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales) fue desactivado el 6 de enero por el Ministerio Público.

Apoyo a los familiares de las víctimas. Donaciones al 973-487-807.

 

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