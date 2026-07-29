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Magaly Medina dedica mensaje por Fiestas Patrias y expresa su deseo para el Perú: "Todos tenemos fe"

La conductora inició la edición de Magaly TV, La Firme con la canción Estoy enamorada de mi país, de Eva Ayllón, y aprovechó para dedicar un mensaje de esperanza a los peruanos por Fiestas Patrias.

Magaly Medina dedica mensaje por Fiestas Patrias y expresa su deseo para el Perú
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Magaly Medina sorprendió al arrancar su programa con un mensaje por Fiestas Patrias. Antes de dar paso a la programación alusiva a la fecha festiva, la conductora de espectáculos apareció en el set mientras sonaba 'Estoy enamorada de mi país', uno de los temas más conocidos de Eva Ayllón, y aprovechó para dedicar unas palabras sobre el Perú y el futuro del país.

Durante su intervención, la popular 'urraca' expresó el cariño que siente por el país, pese a las dificultades que enfrentan los ciudadanos, y manifestó su confianza en que los próximos años traerán cambios positivos para todos los peruanos.

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Magaly Medina comparte mensaje de esperanza por Fiestas Patrias

En la edición del 28 de julio de Magaly TV, La Firme, y mientras sonaba el recordado tema, Medina aseguró que los peruanos mantienen un profundo amor por su tierra, incluso cuando atraviesan momentos complicados.

"Buenas noches. Con la grande entre las grandes, Eva Ayllón y su ‘Estoy enamorada de mi país’, porque creo que todos los peruanos estamos enamorados de este lugar que nos vio nacer, de este lugar en que hemos pasado todas nuestras vidas. Desde este lugar que, aunque nos haga renegar, que, aunque tengamos quejas, siempre tenemos un mañana lleno de esperanzas", expresó.

Asimismo, la conductora expresó su deseo de que el Perú afronte una nueva etapa con optimismo. Sus declaraciones se dieron en el contexto del inicio del nuevo gobierno de Keiko Fujimori, durante la celebración por Fiestas Patrias.

"Como creo que es el que aquí ha comenzado hoy día para todos los peruanos. Una nueva etapa democrática en que todos tenemos fe en que mejoraremos nuestro futuro a todo nivel. Y hoy es día de celebración", agregó a su mensaje.

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