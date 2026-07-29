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Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

El suboficial del Ejército, Jhourchs Nolasco, fue intervenido en flagrancia por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Militar fue detenido con arma cerca de estrado en Desfile Militar
Militar fue detenido con arma cerca de estrado en Desfile Militar | Foto: Difusión
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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un hombre armado que se encontraba cerca del estrado oficial de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026. Se trata del suboficial de primera del Ejército peruano, Jhourchs Yhonatan Nolasco Valencia, quien fue intervenido en flagrancia por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Durante su detención, ejecutada alrededor de las 7.10 a. m. en la intersección del pasaje Bremen con la avenida San Felipe, el militar portaba un arma de fuego marca Brownings con una cacerina desabastecida, así como dinero en efectivo, un anillo y sus documentos personales. El agente fue derivado a la comisaría de Jesús María para continuar con las diligencias correspondientes.

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¿Por qué la PNP detuvo al militar en el desfile de la avenida Brasil por Fiestas Patrias?

El jefe de la Inspectoría de la Policía Nacional, Augusto Javier Ríos Tiravanti, detalló a Panamericana TV que el efectivo fue intervenido tras presentar una actitud sospechosa, debido a que se encontraba lanzando insultos a los agentes del orden y algunos políticos presentes en la ceremonia. Agregó que el militar se habría negado a ser identificado y registrado por los miembros de la PNP.

Ríos también indicó que el suboficial contaba con su licencia para portar armas de fuego y evitó brindar más información a la espera de lo que arrojen las investigaciones. El caso fue comunicado al Ministerio Público por presunto delito común, al fuero militar y a la Inspectoría General del Ejército.

Por su parte, el agente intervenido aseguró en su defensa que sí se identificó ante los efectivos y afirmó que se encontraba cumpliendo servicios, aunque evitó dar más detalles sobre su labor. “No puedo declarar”, indicó mientras era trasladado al médico legista para pasar por los exámenes de ley correspondientes.

¿Quién es el militar detenido con un arma cerca del estrado oficial de la Parada Militar 2026?

Según información policial, el suboficial Jhourchs Nolasco formaría parte de la Segunda División del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Rímac. Su detención se produjo luego de advertirse que portaba un arma y se ubicaba a unas cuadras del estrado oficial que reúne a las máximas autoridades en el desfile cívico.

Además de sus documentos personales, el militar portaba dos celulares, un reloj, un lente y S/211 en efectivo. Sus pertenencias fueron registradas por la PNP tras su traslado a la comisaría de Jesús María, donde continuarán las investigaciones para determinar su responsabilidad en el delito que se le acusa.

Militar y el arma que portaba durante la Parada Militar

Militar y el arma que portaba durante la Parada Militar

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