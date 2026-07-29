No permitieron desfilar a los tanques coreanos K2 “Black Panther”

Los tanques coreanos K2 "Black Panther" fueron estacionados en la avenida del Ejército, pero no se les permitió desfilar. Foto: Carlos Felix / URPI-LR | Carlos Felix / URPI-LR

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Los tres tanques K2 Black Panther fabricados por la compañía coreana Hyundai Rotem que arribaron al país el pasado seis de julio se quedaron sin participar en el desfile militar del domingo, pese a que fueron trasladados hasta el cruce de las avenidas del Ejército y Salaverry a la espera de su exhibición ante la presidenta Keiko Fujimori.

De acuerdo con fuentes castrenses, la presentación de los vehículos de guerra era parte de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ejército para anunciar la firma de un contrato con Hyundai Rotem para la producción de una flota de K2 Black Panther en reemplazo de los tanques soviéticos T-55.

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Sin embargo, ante una consulta de La República, el Ministerio de Defensa informó que los tanques coreanos no participarían del desfile militar, entre otras razones, porque la suscripción del contrato fue suspendida por no contar con los recursos necesarios para abonar un adelanto de US$1.500 millones a Hyundai Rotem.

Los pronósticos catastróficos sobre el impacto del fenómeno El Niño obligaron a orientar los fondos públicos a programas de mitigación de eventuales desastres, explicaron las fuentes consultadas del Ministerio de Defensa.

Seis unidades del blindado coreano "White Tiger" fueron parte de la parada militar. Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Falta de fondos

“Debido a la repriorización de necesidades por el agravamiento de los escenarios del fenómeno El Niño, no se pudo continuar con el proceso planificado, no habiéndose suscrito contrato alguno (con Hyundai Rotem)”, informó el Mindef a La República.

“Lo que no hizo posible que los tanques participaran en el desfile cívico-militar del 29 de julio”, indicó el Mindef.

Empero, La República encontró a los tres tanques K2 Black Panther estacionados sobre plataformas de camiones de transporte pesado en la avenida del Ejército, muy cerca a la avenida Salaverry, en San Isidro. Esperaban turno para desfilar junto con las tropas del Ejército.

Las máquinas se quedaron estacionadas.

Solo fueron parte del desfile seis blindados K808 Black White, también fabricados por Hyundai Rotem, que llegaron al Callao junto con los K2 Black Panther. En 2024, el Ejército adquirió 30 ejemplares de dicho blindado por US$60 millones.

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Saltando las normas

Si bien no existe un contrato para el suministro de los tanques coreanos, el nueve de diciembre de 2025, en el gobierno del expresidente José Jerí, el Ejército y la compañía Hyundai Rotem suscribieron un convenio estratégico para la producción de blindados.

El convenio no es una obligación contractual, pero mediante dicho acuerdo protocolar se pretende contratar sin licitación la fabricación de una flota de 54 unidades K2 Black Panther y 141 blindados K808 “White Tiger”, por un estimado de US$5.000 millones, con una inversión inicial de US$1.400 millones.

El proceso de compra sin convocar a concurso internacional avanzó a grandes pasos durante el mandato del exministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.

El plan que no fue

“Durante este año se han realizado gestiones administrativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas para incluir en la Ley de Endeudamiento una disposición que permita tener el espacio fiscal para una operación de endeudamiento a fin de financiar la adquisición de los tanques, la que se materializaría en el 2027, con el procedimiento de concertación para la asignación de los recursos y se concrete dicha adquisición”, reconoció el Mindef en su comunicación con La República.

“Es preciso indicar que este año, durante la gestión del presidente (José María) Balcázar, se evaluó la posibilidad de adelantar una parte de la adquisición de tanques, para lo cual se gestionaría los recursos ante el MEF, lo que motivó la solicitud de la participación (del Black Panther en el desfile) para una muestra de sus capacidades en campo”, completó el Mindef.

Como se ha señalado en varios reportajes de investigación de La República, el Ejército ha anulado licitaciones internacionales para la adquisición de bienes militares. Ahora recurre a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), entidad que controla el alto mando castrense, y por cuyo intermedio compra los equipos sin licitación.

A través de FAME, el Ejército ha contratado 30 blindados K808 Black White y 10.000 fusiles Arad 7 de Industrias de Armas de Israel (IWI), operaciones en las que no existió competencia entre varios postores como indican las normas.