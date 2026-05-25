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Sociedad

Esta región usará un moderno radar con hasta 300 km de alcance para anticipar emergencias por lluvias

La herramienta forma parte de un proyecto integral que contempla una inversión de S/70 millones y ampliará la capacidad de vigilancia meteorológica.

Radar meteorológico estará operativo en los próximos meses.
Radar meteorológico estará operativo en los próximos meses. | Foto: Ministerio del Ambiente
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Un radar meteorológico fue instalado en Ica con el objetivo de mejorar el monitoreo de lluvias y anticipar posibles emergencias en la región. La moderna infraestructura iniciará un periodo de marcha blanca por 60 días a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y, culminado ese plazo, quedará bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según el Ministerio del Ambiente (Minam), la implementación de esta herramienta tecnológica, también llamada radar de banda C, busca contribuir a una respuesta más oportuna de las autoridades y la población frente a posibles precipitaciones, ya que tendrá la capacidad de monitorear en tiempo real los eventos climáticos que se registren a largas distancias con buena precisión.

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Proyecto ambicioso en la región Ica

Este radar, ubicado en un área de 400 metros cuadrados, cuenta con una torre metálica de 21 metros de altura y una sala de control equipada con paneles metálicos aislantes y sistemas especializados para la transmisión de datos al Senamhi Ica y Lima, como parte del diseño nacional del sistema de alerta temprana frente a inundaciones y movimientos en masa.

Se trata de una estructura que forma parte del proyecto integral del Sistema de Alerta Temprana (SAT), el cual contempla una inversión de S/70 millones y ampliará la capacidad de vigilancia meteorológica en la región. El equipo tendrá un alcance de entre 250 y 300 kilómetros y contribuirá al monitoreo oportuno de precipitaciones e inundaciones.

¿Cuándo concluirá el proyecto integral del SAT en Ica?

De acuerdo con el Minam, el radar meteorológico de banda C estará operativo en los próximos meses y el proyecto integral tiene previsto culminar a mediados de 2028, y así fortalecerá la resiliencia de las poblaciones vulnerables frente a los impactos del cambio climático.

Este proyecto también incluye la instalación de estaciones pluviométricas automáticas en distintos puntos de las cuencas de los ríos Ica y San Juan, además de sirenas y sistemas de alerta dirigidos a la población, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

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