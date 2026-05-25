Esta región usará un moderno radar con hasta 300 km de alcance para anticipar emergencias por lluvias
La herramienta forma parte de un proyecto integral que contempla una inversión de S/70 millones y ampliará la capacidad de vigilancia meteorológica.
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Un radar meteorológico fue instalado en Ica con el objetivo de mejorar el monitoreo de lluvias y anticipar posibles emergencias en la región. La moderna infraestructura iniciará un periodo de marcha blanca por 60 días a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y, culminado ese plazo, quedará bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Según el Ministerio del Ambiente (Minam), la implementación de esta herramienta tecnológica, también llamada radar de banda C, busca contribuir a una respuesta más oportuna de las autoridades y la población frente a posibles precipitaciones, ya que tendrá la capacidad de monitorear en tiempo real los eventos climáticos que se registren a largas distancias con buena precisión.
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Proyecto ambicioso en la región Ica
Este radar, ubicado en un área de 400 metros cuadrados, cuenta con una torre metálica de 21 metros de altura y una sala de control equipada con paneles metálicos aislantes y sistemas especializados para la transmisión de datos al Senamhi Ica y Lima, como parte del diseño nacional del sistema de alerta temprana frente a inundaciones y movimientos en masa.
Se trata de una estructura que forma parte del proyecto integral del Sistema de Alerta Temprana (SAT), el cual contempla una inversión de S/70 millones y ampliará la capacidad de vigilancia meteorológica en la región. El equipo tendrá un alcance de entre 250 y 300 kilómetros y contribuirá al monitoreo oportuno de precipitaciones e inundaciones.
¿Cuándo concluirá el proyecto integral del SAT en Ica?
De acuerdo con el Minam, el radar meteorológico de banda C estará operativo en los próximos meses y el proyecto integral tiene previsto culminar a mediados de 2028, y así fortalecerá la resiliencia de las poblaciones vulnerables frente a los impactos del cambio climático.
Este proyecto también incluye la instalación de estaciones pluviométricas automáticas en distintos puntos de las cuencas de los ríos Ica y San Juan, además de sirenas y sistemas de alerta dirigidos a la población, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.
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