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Sociedad

Policía muere tras choque de bus del Metropolitano con su motocicleta en vía exclusiva de Comas

Henry Jesús Echaíz, de 51 años, chocó su moto lineal en un carril del Metropolitano en la avenida Universitaria. Volvía a casa tras un partido de fútbol al momento de los hechos.

Un agente de la Policía Nacional del Perú, Henry Jesús Echaíz, falleció en un accidente de tránsito este domingo en Comas, mientras regresaba a su hogar tras un partido de fútbol.
Un agente de la Policía Nacional del Perú, Henry Jesús Echaíz, falleció en un accidente de tránsito este domingo en Comas, mientras regresaba a su hogar tras un partido de fútbol. | Composición LR
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Un agente de la Policía Nacional del Perú falleció la noche del sábado tras sufrir un accidente de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Sangarará, en el distrito de Comas.

La víctima fue identificada como Henry Jesús Echaíz, de 51 años, quien se desempeñaba como suboficial técnico de segunda de la PNP en la comisaría de San Isidro. Según información preliminar, el agente se desplazaba en su motocicleta cuando impactó contra una unidad del servicio en la avenida Universitaria, con dirección a Carabayllo.

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ATU se pronuncia tras choque de suboficial PNP

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lamentó el fallecimiento del efectivo de la Policía Nacional y precisó que el accidente se produjo cuando el agente, en su día franco, ingresó con su motocicleta a la vía exclusiva del sistema de transporte. Según el pronunciamiento oficial, el suboficial habría perdido el control de su vehículo cuando un bus del Metropolitano se encontraba en movimiento, lo que derivó en el fatal accidente.

La ATU dijo: ‘‘Desde el primer momento, brindó todas las facilidades a las autoridades para el desarrollo de las diligencias correspondientes y puso a disposición de la Policía Nacional el acceso a las cámaras de videovigilancia del sistema, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos’’.

En esa línea, la entidad reiteró que continuará colaborando con las investigaciones. Finalmente, exhortó a los conductores de vehículos particulares a no invadir la vía exclusiva y advirtió que esta práctica pone en riesgo la seguridad de los usuarios y afecta el normal funcionamiento del servicio.

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Accidente en Comas es investigado

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Echaíz regresaba a su vivienda luego de participar en un partido de fútbol cuando ocurrió el accidente. El caso ha generado conmoción entre compañeros del efectivo, quienes acudieron al lugar tras conocer la noticia.

Tras lo sucedido, agentes policiales y peritos llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar cómo ocurrió el choque y establecer eventuales responsabilidades.

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