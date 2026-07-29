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Ni "majestad" ni "monarca": la espontánea frase de una niña que conquistó al rey Felipe VI en plena calle

El rey Felipe VI vivió uno de los momentos más virales en las redes sociales cuando caminaba por las calles de Lima.

Rey Felipe pasa curioso momento en las calles limeñas
Rey Felipe pasa curioso momento en las calles limeñas
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La visita del rey Felipe VI de España al Perú por la ceremonia de transferencia de mando presidencial y las celebraciones por Fiestas Patrias dejó varios momentos que llamaron la atención. Aunque su presencia estuvo marcada por los actos protocolares y las reuniones oficiales, fue un espontáneo intercambio con una menor el que terminó acaparando los comentarios en redes sociales.

El monarca arribó a Lima para participar en las actividades oficiales vinculadas a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de la República. A su llegada, fue recibido por autoridades peruanas y representantes de la comunidad española, en medio de un estricto despliegue de seguridad y una agenda que incluyó su presencia en las principales ceremonias de Estado.

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Niña sorprende al rey Felipe con curioso llamado

Durante su recorrido por las calles del centro de Lima, decenas de ciudadanos se congregaron para darle la bienvenida. Entre saludos, aplausos y expresiones de afecto, Felipe VI respondió con gestos hacia el público mientras avanzaba la caravana oficial, en una ciudad que vivía el ambiente festivo por las celebraciones patrias.

Sin embargo, el momento más comentado ocurrió cuando una menor, ubicada entre la multitud, decidió saludar al rey de una manera poco habitual. Con total naturalidad, exclamó: "¡Hola, hola, Felipe, Felipe!", dejando de lado el protocolo que suele rodear este tipo de encuentros.

La reacción del rey no tardó en llegar. Felipe VI volteó hacia donde se encontraba la menor, le sonrió y respondió con un saludo, un gesto que fue captado por las cámaras y por los asistentes que registraban el recorrido con sus teléfonos celulares.

Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la espontaneidad del momento y la actitud del monarca. "Ni monarca ni majestad", escribió un internauta, mientras otra persona escribió entre risas: "En su país le hacen reverencia y aquí lo llaman Felipe", mensajes que reflejaron el tono relajado con el que fue recibido el episodio por los usuarios.

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