Partidos de hoy, miércoles 29 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos por los playoffs de la Copa Sudamericana y en las distintas ligas del fútbol mundial.
- Talía Azcárate: Poder Judicial dicta medidas de protección a favor de la periodista tras denuncia por violencia
- Sporting Cristal - Bragantino: día, hora y canal del partido de vuelta por los Playoffs de Copa Sudamericana 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 29 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Continúan los partidos de vuelta en los playoffs de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama e Independiente Medellín darán inicio a la jornada del miércoles en el torneo internacional. Sporting Cristal enfrentará a RB Bragantino en Brasil, con el objetivo de lograr un triunfo que le dé la clasificación. De la misma forma, Cienciano recibirá a Lanús en el Cusco e intentará darle vuelta al resultado global para buscar el pase a los octavos de final.
PUEDES VER: Kiara Montes se defiende tras críticas a Perú por eliminación de la Copa Sudamericana: "Somos las que decimos sí a las convocatorias"
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Vasco da Gama vs Independiente Medellín
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- RB Bragantino vs Sporting Cristal
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Cienciano vs Lanús
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Barracas Central vs Aldosivi
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Gimnasia y Esgrima de La Plata vs River Plate
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ESPN
- Instituto vs Platense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Brasileirao HOY
- Internacional vs Flamengo
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Mirassol vs Remo
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Premiere
- Fluminense vs Bahía
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TV Globo
- Vitória vs Palmeiras
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Premiere
Partidos de la Copa Colombia HOY
- Inter Palmira vs Inter Bogotá
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
- Barranquilla vs Junior
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Win Sports+
- Real Cartagena vs América de Cali
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos de la Copa de Ecuador HOY
- Gualaceo vs Macará
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Zapping
- Independiente del Valle vs Manta
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Primera División de Paraguay HOY
- Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Nacional vs Olimpia
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports