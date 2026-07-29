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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 29 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos por los playoffs de la Copa Sudamericana y en las distintas ligas del fútbol mundial.

Cienciano, River Plate y Sporting Cristal juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Copa de la Liga/LPF/Liga 1/composición LR
Cienciano, River Plate y Sporting Cristal juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Copa de la Liga/LPF/Liga 1/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 29 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como DSports, ESPN o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúan los partidos de vuelta en los playoffs de la Copa Sudamericana. Vasco da Gama e Independiente Medellín darán inicio a la jornada del miércoles en el torneo internacional. Sporting Cristal enfrentará a RB Bragantino en Brasil, con el objetivo de lograr un triunfo que le dé la clasificación. De la misma forma, Cienciano recibirá a Lanús en el Cusco e intentará darle vuelta al resultado global para buscar el pase a los octavos de final.

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lr.pe

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Vasco da Gama vs Independiente Medellín
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • RB Bragantino vs Sporting Cristal
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Cienciano vs Lanús
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Barracas Central vs Aldosivi
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata vs River Plate
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Instituto vs Platense
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Brasileirao HOY

  • Internacional vs Flamengo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Mirassol vs Remo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Premiere
  • Fluminense vs Bahía
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TV Globo
  • Vitória vs Palmeiras
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Premiere

Partidos de la Copa Colombia HOY

  • Inter Palmira vs Inter Bogotá
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Barranquilla vs Junior
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Win Sports+
  • Real Cartagena vs América de Cali
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports+

Partidos de la Copa de Ecuador HOY

  • Gualaceo vs Macará
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Zapping
  • Independiente del Valle vs Manta
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Primera División de Paraguay HOY

  • Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Nacional vs Olimpia
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
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