Cienciano vs Lanús EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
El partido de revancha en la Copa Sudamericana entre Cienciano y Lanús se disputará en el Cusco. El 'Papá' debe darle vuelta al resultado global si quiere clasificar a la siguiente fase del torneo.
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Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras caer en el partido de ida por 2-0, el 'Papá' deberá darle vuelta al resultado global si quiere continuar en competencia. Cienciano tendrá la dura misión de vencer a Lanús, teniendo en cuenta que tendrá la altura de Cusco a su favor. Es importante menciona que, hasta el momento, el cuadro imperial no ha perdido jugando en su estadio en la presente Copa Sudamericana.
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¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?
Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)
¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?
Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 42.000 espectadores.
¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?
El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.
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Pronóstico de Cienciano vs Lanús
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.
- Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)
- Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)
- Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)
- 1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)
- Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)
- Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).
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