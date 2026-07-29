Cienciano vs Lanús EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano recibirá a Lanús en el Cusco por la clasificación en la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR

Cienciano recibirá a Lanús en el Cusco por la clasificación en la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR

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Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras caer en el partido de ida por 2-0, el 'Papá' deberá darle vuelta al resultado global si quiere continuar en competencia. Cienciano tendrá la dura misión de vencer a Lanús, teniendo en cuenta que tendrá la altura de Cusco a su favor. Es importante menciona que, hasta el momento, el cuadro imperial no ha perdido jugando en su estadio en la presente Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?

Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.

Pronóstico de Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.

Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)

Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)

Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)

1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)

Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)

Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).

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