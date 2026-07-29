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Deportes

Cienciano vs Lanús EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El partido de revancha en la Copa Sudamericana entre Cienciano y Lanús se disputará en el Cusco. El 'Papá' debe darle vuelta al resultado global si quiere clasificar a la siguiente fase del torneo.

Cienciano recibirá a Lanús en el Cusco por la clasificación en la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
Cienciano recibirá a Lanús en el Cusco por la clasificación en la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
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Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras caer en el partido de ida por 2-0, el 'Papá' deberá darle vuelta al resultado global si quiere continuar en competencia. Cienciano tendrá la dura misión de vencer a Lanús, teniendo en cuenta que tendrá la altura de Cusco a su favor. Es importante menciona que, hasta el momento, el cuadro imperial no ha perdido jugando en su estadio en la presente Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Neymar rompe su silencio tras ser acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos: "No voy a aceptar esas mentiras"

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¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?

Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.

PUEDES VER: ¡Empate en Cutervo! Alianza Lima igualó 2-2 ante Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Pronóstico de Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.

  • Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)
  • Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)
  • Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)
  • Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).

Últimos partidos de Cienciano

  • Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
  • Cienciano 1-3 Melgar | 17.07.26
  • Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26
  • Cusco 1-2 Cienciano | 28.06.26

Últimos partidos de Lanús

  • Lanús 1-0 San Lorenzo | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
  • Instituto 2-1 Lanús | 30.05.26
  • Lanús 1-0 Mirassol | 26.05.26
  • LDU 2-0 Lanús | 20.05.26
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