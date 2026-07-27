Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar
Se recomienda a los asistentes al desfile utilizar transporte público y planificar su llegada, ya que se espera alta afluencia de público por las Fiestas Patrias.
- Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio
- Joven desaparece en playa Cerro Azul tras rescatar a dos niños: familia denuncia falta de apoyo de la Policía y Salvataje
La avenida Brasil permanecerá cerrada al tránsito vehicular este miércoles 29 de julio con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por los 205 años de la Independencia del Perú. Ante esta medida, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó un plan especial de desvíos para los Corredores Complementarios, el AeroDirecto Sur y el transporte público convencional.
La restricción vehicular regirá desde las 00:00 horas hasta aproximadamente las 3:00 p. m., horario en el que se prevé la reapertura de la vía tras culminar la ceremonia. Por ello, la ATU exhortó a conductores y pasajeros a planificar sus desplazamientos y utilizar las rutas alternas habilitadas.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio
Cierre de la avenida Brasil: horario de restricción este 29 de julio
- Vía afectada: Avenida Brasil.
- Fecha: miércoles 29 de julio.
- Horario del cierre: desde las 00:00 horas hasta aproximadamente las 3:00 p. m.
- Motivo: realización de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.
Desvíos de los corredores complementarios y AeroDirecto
Corredor Morado (Servicio 404)
- No llegará a la avenida Brasil.
- El recorrido finalizará en el Óvalo Grau, donde iniciará el retorno hacia San Juan de Lurigancho.
Corredor Rojo (Servicio 204)
- Circulará de manera temporal por:
- Avenida Javier Prado
- Avenida Sánchez Carrión
- Avenida La Marina
- El desvío se aplicará en ambos sentidos.
AeroDirecto Sur
- Los buses provenientes del aeropuerto Jorge Chávez circularán por:
- Calle Alfonso Ugarte (Magdalena)
- Calle Salaverry
- Desde ese punto iniciarán el retorno hacia el terminal aéreo.
PUEDES VER: Vía Expresa Norte: la obra de S/401 millones que avanza entre retrasos, reclamos vecinales y cuestionamientos por su diseño
Rutas alternas para cústeres y buses de transporte público
Hacia el centro de Lima
Los vehículos deberán circular por:
- Avenida Salaverry
- Jirón Washington
- Avenida Alfonso Ugarte
Hacia Magdalena
La ruta alterna será:
- Avenida Alfonso Ugarte
- Avenida Bolivia
- Paseo de la República
- Avenida 28 de Julio
- Avenida Salaverry
Hacia el Callao
Los desvíos comprenderán:
- Avenida Grau
- Paseo de la República
- Avenida 28 de Julio
- Jirón Washington
- Avenida Venezuela
Del Callao hacia el centro y sur de Lima
Los vehículos deberán transitar por:
- Jirón Carhuaz
- Avenida Bolivia
- Paseo de la República
- Avenida Grau
PUEDES VER: Carretera Central colapsa: intenso tráfico y conductores varados tras accidente que dejó 2 muertos en Chicla
Recomendación de la ATU para la Gran Parada Militar
La ATU recomendó a las personas que asistirán al desfile cívico-militar utilizar el transporte público y tomar previsiones antes de iniciar sus viajes, debido a los cierres temporales y a la alta afluencia de público que se espera en los alrededores de la avenida Brasil durante las celebraciones por Fiestas Patrias.