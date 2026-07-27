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Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

Se recomienda a los asistentes al desfile utilizar transporte público y planificar su llegada, ya que se espera alta afluencia de público por las Fiestas Patrias.

La av. Brasil estará cerrada al tránsito vehicular el miércoles 29 de julio por la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por los 205 años de la Independencia.
La av. Brasil estará cerrada al tránsito vehicular el miércoles 29 de julio por la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por los 205 años de la Independencia. | Foto: Andina/Composición LR
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La avenida Brasil permanecerá cerrada al tránsito vehicular este miércoles 29 de julio con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por los 205 años de la Independencia del Perú. Ante esta medida, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó un plan especial de desvíos para los Corredores Complementarios, el AeroDirecto Sur y el transporte público convencional.

La restricción vehicular regirá desde las 00:00 horas hasta aproximadamente las 3:00 p. m., horario en el que se prevé la reapertura de la vía tras culminar la ceremonia. Por ello, la ATU exhortó a conductores y pasajeros a planificar sus desplazamientos y utilizar las rutas alternas habilitadas.

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Cierre de la avenida Brasil: horario de restricción este 29 de julio

  • Vía afectada: Avenida Brasil.
  • Fecha: miércoles 29 de julio.
  • Horario del cierre: desde las 00:00 horas hasta aproximadamente las 3:00 p. m.
  • Motivo: realización de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

Desvíos de los corredores complementarios y AeroDirecto

Corredor Morado (Servicio 404)

  • No llegará a la avenida Brasil.
  • El recorrido finalizará en el Óvalo Grau, donde iniciará el retorno hacia San Juan de Lurigancho.
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Corredor Rojo (Servicio 204)

  • Circulará de manera temporal por:
  • Avenida Javier Prado
  • Avenida Sánchez Carrión
  • Avenida La Marina
  • El desvío se aplicará en ambos sentidos.
larepublica.pe

AeroDirecto Sur

  • Los buses provenientes del aeropuerto Jorge Chávez circularán por:
  • Calle Alfonso Ugarte (Magdalena)
  • Calle Salaverry
  • Desde ese punto iniciarán el retorno hacia el terminal aéreo.
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Rutas alternas para cústeres y buses de transporte público

Hacia el centro de Lima

Los vehículos deberán circular por:

  • Avenida Salaverry
  • Jirón Washington
  • Avenida Alfonso Ugarte

Hacia Magdalena

La ruta alterna será:

  • Avenida Alfonso Ugarte
  • Avenida Bolivia
  • Paseo de la República
  • Avenida 28 de Julio
  • Avenida Salaverry

Hacia el Callao

Los desvíos comprenderán:

  • Avenida Grau
  • Paseo de la República
  • Avenida 28 de Julio
  • Jirón Washington
  • Avenida Venezuela
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Del Callao hacia el centro y sur de Lima

Los vehículos deberán transitar por:

  • Jirón Carhuaz
  • Avenida Bolivia
  • Paseo de la República
  • Avenida Grau
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Recomendación de la ATU para la Gran Parada Militar

La ATU recomendó a las personas que asistirán al desfile cívico-militar utilizar el transporte público y tomar previsiones antes de iniciar sus viajes, debido a los cierres temporales y a la alta afluencia de público que se espera en los alrededores de la avenida Brasil durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

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