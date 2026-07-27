La av. Brasil estará cerrada al tránsito vehicular el miércoles 29 de julio por la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por los 205 años de la Independencia. | Foto: Andina/Composición LR

La av. Brasil estará cerrada al tránsito vehicular el miércoles 29 de julio por la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por los 205 años de la Independencia. | Foto: Andina/Composición LR

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La avenida Brasil permanecerá cerrada al tránsito vehicular este miércoles 29 de julio con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar por los 205 años de la Independencia del Perú. Ante esta medida, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó un plan especial de desvíos para los Corredores Complementarios, el AeroDirecto Sur y el transporte público convencional.

La restricción vehicular regirá desde las 00:00 horas hasta aproximadamente las 3:00 p. m., horario en el que se prevé la reapertura de la vía tras culminar la ceremonia. Por ello, la ATU exhortó a conductores y pasajeros a planificar sus desplazamientos y utilizar las rutas alternas habilitadas.

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Cierre de la avenida Brasil: horario de restricción este 29 de julio

Vía afectada: Avenida Brasil.

Avenida Brasil. Fecha: miércoles 29 de julio.

miércoles 29 de julio. Horario del cierre: desde las 00:00 horas hasta aproximadamente las 3:00 p. m.

desde las hasta aproximadamente las Motivo: realización de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

Desvíos de los corredores complementarios y AeroDirecto

Corredor Morado (Servicio 404)

No llegará a la avenida Brasil.

El recorrido finalizará en el Óvalo Grau, donde iniciará el retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Corredor Rojo (Servicio 204)

Circulará de manera temporal por:

Avenida Javier Prado

Avenida Sánchez Carrión

Avenida La Marina

El desvío se aplicará en ambos sentidos.

AeroDirecto Sur

Los buses provenientes del aeropuerto Jorge Chávez circularán por:

Calle Alfonso Ugarte (Magdalena)

Calle Salaverry

Desde ese punto iniciarán el retorno hacia el terminal aéreo.

Rutas alternas para cústeres y buses de transporte público

Hacia el centro de Lima

Los vehículos deberán circular por:

Avenida Salaverry

Jirón Washington

Avenida Alfonso Ugarte

Hacia Magdalena

La ruta alterna será:

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Bolivia

Paseo de la República

Avenida 28 de Julio

Avenida Salaverry

Hacia el Callao

Los desvíos comprenderán:

Avenida Grau

Paseo de la República

Avenida 28 de Julio

Jirón Washington

Avenida Venezuela

Del Callao hacia el centro y sur de Lima

Los vehículos deberán transitar por:

Jirón Carhuaz

Avenida Bolivia

Paseo de la República

Avenida Grau

Recomendación de la ATU para la Gran Parada Militar

La ATU recomendó a las personas que asistirán al desfile cívico-militar utilizar el transporte público y tomar previsiones antes de iniciar sus viajes, debido a los cierres temporales y a la alta afluencia de público que se espera en los alrededores de la avenida Brasil durante las celebraciones por Fiestas Patrias.