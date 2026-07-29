Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
El partido de revancha entre Sporting Cristal y Bragantino se disputará en Brasil. El cuadro celeste deberá ganar si quiere lograr la clasificación a la siguiente etapa del torneo internacional.
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Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Municipal Cicero de Souza Marques, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de un empate sin goles en Lima, Sporting Cristal deberá afrontar el partido de vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana. El cuadro celeste Sporting Cristal se verá las caras ante RB Bragantino, conjunto brasileño que parte con la primera opción de superar la llave y clasificar a la siguiente etapa.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino?
Los equipos de Sporting Cristal y Bragantino se enfrentarán por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)
¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Bragantino?
Sporting Cristal y Bragantino disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Municipal Cicero de Souza Marques. Este recinto tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino?
El partido entre Sporting Cristal y Bragantino, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. De igual forma, se podrá ver por la plataforma DGO y Paramount+.
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Pronóstico de Sporting Cristal vs Bragantino
Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Bragantino sobre Sporting Cristal.
- Betsson: gana Sporting Cristal (7,40), empate (4,70), gana Bragantino (1,37)
- Betano: gana Sporting Cristal (8,25), empate (5,00), gana Bragantino (1,37)
- Bet365: gana Sporting Cristal (8,50), empate (5,00), gana Bragantino (1,36)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (8,95), empate (5,69), gana Bragantino (1,36)
- Caliente: gana Sporting Cristal (8,00), empate (5,10), gana Bragantino (1,35)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (8,50), empate (4,75), gana Bragantino (1,38).
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