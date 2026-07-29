HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

El partido de revancha entre Sporting Cristal y Bragantino se disputará en Brasil. El cuadro celeste deberá ganar si quiere lograr la clasificación a la siguiente etapa del torneo internacional.

Sporting Cristal se juega su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Foto: Liga 1/Brasileirao/composición LR
Sporting Cristal se juega su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Foto: Liga 1/Brasileirao/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Municipal Cicero de Souza Marques, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de un empate sin goles en Lima, Sporting Cristal deberá afrontar el partido de vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana. El cuadro celeste Sporting Cristal se verá las caras ante RB Bragantino, conjunto brasileño que parte con la primera opción de superar la llave y clasificar a la siguiente etapa.

PUEDES VER: Kiara Montes se defiende tras críticas a Perú por eliminación de la Copa Sudamericana: "Somos las que decimos sí a las convocatorias"

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino?

Los equipos de Sporting Cristal y Bragantino se enfrentarán por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)

¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Bragantino?

Sporting Cristal y Bragantino disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Municipal Cicero de Souza Marques. Este recinto tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino?

El partido entre Sporting Cristal y Bragantino, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. De igual forma, se podrá ver por la plataforma DGO y Paramount+.

PUEDES VER: Neymar rompe su silencio tras ser acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos: "No voy a aceptar esas mentiras"

lr.pe

Pronóstico de Sporting Cristal vs Bragantino

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Bragantino sobre Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (7,40), empate (4,70), gana Bragantino (1,37)
  • Betano: gana Sporting Cristal (8,25), empate (5,00), gana Bragantino (1,37)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (8,50), empate (5,00), gana Bragantino (1,36)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (8,95), empate (5,69), gana Bragantino (1,36)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (8,00), empate (5,10), gana Bragantino (1,35)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (8,50), empate (4,75), gana Bragantino (1,38).

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Melgar 2-1 Sporting Cristal | 25.07.26
  • Sporting Cristal 0-0 Bragantino | 22.07.26
  • Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | 17.07.26
  • Sporting Cristal 1-1 Tacna Heroica | 11.07.26
  • Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio | 27.06.26

Últimos partidos de Bragantino

  • Bragantino 0-0 Coritiba | 26.07.26
  • Sporting Cristal 0-0 Bragantino | 22.07.26
  • Fluminense 1-1 Bragantino | 17.07.26
  • Bragantino 2-1 Athletico-PR | 11.07.26
  • Bragantino 3-1 Internacional | 31.05.26
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Melgar sigue imbatible en el Torneo Clausura de la Liga 1: derrotó 2-1 a Sporting Cristal en Arequipa

Melgar sigue imbatible en el Torneo Clausura de la Liga 1: derrotó 2-1 a Sporting Cristal en Arequipa

LEER MÁS
Sporting Cristal - Bragantino: día, hora y canal del partido de vuelta por los Playoffs de Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal - Bragantino: día, hora y canal del partido de vuelta por los Playoffs de Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal perdonó a Bragantino y firmó un amargo empate sin goles en el Estadio Nacional

Sporting Cristal perdonó a Bragantino y firmó un amargo empate sin goles en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Talía Azcárate: Poder Judicial dicta medidas de protección tras denuncia por amenazas y violencia

Talía Azcárate: Poder Judicial dicta medidas de protección tras denuncia por amenazas y violencia

LEER MÁS
¡Alianza Lima es tricampeón! Blanquiazules vencieron 3-2 a San Martín en la final y logaron el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Alianza Lima es tricampeón! Blanquiazules vencieron 3-2 a San Martín en la final y logaron el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¿Por qué Universitario fue inhabilitado por la ADFP para jugar el Descentralizado 2010?

¿Por qué Universitario fue inhabilitado por la ADFP para jugar el Descentralizado 2010?

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 28 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, martes 28 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
¿Cómo era la Copa Euroamericana, torneo en el que Alianza venció por última vez a un europeo?

¿Cómo era la Copa Euroamericana, torneo en el que Alianza venció por última vez a un europeo?

LEER MÁS
Lima 2019: Thalia Mallqui gana medalla de bronce en lucha estilo libre

Lima 2019: Thalia Mallqui gana medalla de bronce en lucha estilo libre

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025