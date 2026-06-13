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Sociedad

Senamhi alerta sobre temperaturas por encima de lo normal y pide reforzar la preparación ante El Niño

El documento presenta proyecciones que indican temperaturas más cálidas en la costa peruana entre junio y octubre, lo que podría intensificar los efectos de El Niño.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó un informe sobre El Niño, su análisis y recomendaciones para mitigar sus impactos climáticos en diversas regiones.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó un informe sobre El Niño, su análisis y recomendaciones para mitigar sus impactos climáticos en diversas regiones. | Foto: Andina/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó el informe 'El Niño y sus efectos en las temperaturas y precipitaciones en el Perú: análisis y recomendaciones', un texto que reúne evidencia científica sobre el comportamiento de este fenómeno climático y sus posibles impactos en distintas regiones del país. La publicación busca fortalecer las acciones de prevención y gestión del riesgo frente a eventuales escenarios asociados a El Niño.

El reporte analiza antecedentes históricos de eventos registrados en Perú y ofrece una evaluación de las condiciones actuales y futuras. Asimismo, exhorta a autoridades, sectores productivos y ciudadanía a mantenerse atentos a los pronósticos y comunicados oficiales para anticipar posibles afectaciones vinculadas al clima.

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Temperaturas más cálidas marcarían los próximos meses

De acuerdo con las proyecciones incluidas en el informe, entre junio y octubre se registrarían temperaturas del aire superiores a lo normal en gran parte de la costa peruana. Estas condiciones son consideradas un factor que favorece la presencia de características asociadas al fenómeno de El Niño.

Respecto a las precipitaciones, el Senamhi prevé un comportamiento cercano a los valores habituales durante el invierno. Sin embargo, para el inicio de la primavera podrían presentarse lluvias dentro de lo normal o por debajo de lo esperado en algunos sectores del oriente peruano, situación que podría influir en la disponibilidad de recursos hídricos.

Senamhi recomienda reforzar medidas de prevención

El documento recuerda los efectos registrados durante episodios como los fenómenos de El Niño de 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016, el Niño Costero de 2017 y el evento ocurrido entre 2023 y 2024. Según el análisis, los impactos varían dependiendo de la intensidad, la ubicación del calentamiento oceánico y las condiciones atmosféricas asociadas.

Entre las principales recomendaciones figura el fortalecimiento de acciones de prevención, preparación y reducción del riesgo frente a posibles lluvias intensas, temperaturas elevadas y eventuales déficits hídricos. Además, el informe recoge las proyecciones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, que mantiene vigente el estado de alerta por El Niño Costero y prevé la persistencia de condiciones cálidas en el Pacífico durante los próximos meses.

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