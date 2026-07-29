➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 29 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 28 de julio, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 29 de julio? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 29 de julio?
- Aries: Tienes ideas inteligentes para salir de problema que estás afrontando. Solo tienes que elaborar planes estratégicos para que la ejecución sea efectiva y sin complicaciones. Necesitas asesores.
- Tauro: Una mujer que prometió ayudarte laboral o económicamente no se hará presente. No te desgastes pensando en sus motivos y busca soluciones inmediatas. Ponte en marcha y todo se resolverá.
- Géminis: Tienes en manos una gestión muy complicada, pero gracias a tu experiencia y al apoyo que recibirás todo avanzará de manera positiva. En el amor, esa persona siente que te estás alejando.
- Cáncer: Un problema laboral ha sobrepasado tus capacidades y es necesario que busques apoyo de alguien con más experiencia. Insistir en resolverlo solo te haría perder tiempo valioso. Asesórate.
- Leo: A pesar de las demoras, ese tema legal o documentario empieza a avanzar de manera ordenada y positiva. En el amor, si el alejamiento continúa, esa persona dará por finalizada la relación.
- Virgo: No le cuentes a nadie sobre el problema que afrontas, tus enemigos están al acecho, esperando cualquier estado de vulnerabilidad para atacarte. Guarda silencio y no mezcles tus emociones.
- Libra: Un familiar está pasando por un mal momento y, a pesar de no solicitarlo directamente, necesita de tu ayuda y consejo. Date un tiempo para estar con los tuyos y demostrarles todo tu cariño.
- Escorpio: Aunque te sientas listo de asumir ese reto laboral, evalúa bien el proyecto y estudia bien el terreno. Puedes caer en algo que no tiene tantos beneficios. Pospón decisiones, no te arriesgues.
- Sagitario: Quieres acelerar algunas gestiones, pero es posible que alguien que supervisa tu labor te exija otro ritmo y esto te obligue a ralentizarte. En el amor, esa persona desconfía y tomará distancia.
- Capricornio: Surgen cambios favorables que te permitirán trabajar con mayor tranquilidad y mejores resultados. En el amor, la inestabilidad de esa persona te genera desconfianza y te alejarás.
- Acuario: Un grupo de personas se acercará a ti para apoyarte, con su ayuda sacarás adelante actividades que se venían retrasando. En lo social, asistirás a un evento muy divertido. Evita los excesos.
- Piscis: Todo lo que parecía complejo empieza a resolverse, será un día positivo y de buenos resultados laborales. En el amor, esa persona te hace pasar muy buenos momentos. La ilusión es mutua.