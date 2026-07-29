HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 29 de julio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horoscopo de hoy 29 de julio.
Consulta el horoscopo de hoy 29 de julio. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 29 de julio? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 29 de julio?

  • Aries: Tienes ideas inteligentes para salir de problema que estás afrontando. Solo tienes que elaborar planes estratégicos para que la ejecución sea efectiva y sin complicaciones. Necesitas asesores.
  • Tauro: Una mujer que prometió ayudarte laboral o económicamente no se hará presente. No te desgastes pensando en sus motivos y busca soluciones inmediatas. Ponte en marcha y todo se resolverá.
  • Géminis: Tienes en manos una gestión muy complicada, pero gracias a tu experiencia y al apoyo que recibirás todo avanzará de manera positiva. En el amor, esa persona siente que te estás alejando.
  • Cáncer: Un problema laboral ha sobrepasado tus capacidades y es necesario que busques apoyo de alguien con más experiencia. Insistir en resolverlo solo te haría perder tiempo valioso. Asesórate.
  • Leo: A pesar de las demoras, ese tema legal o documentario empieza a avanzar de manera ordenada y positiva. En el amor, si el alejamiento continúa, esa persona dará por finalizada la relación.
  • Virgo: No le cuentes a nadie sobre el problema que afrontas, tus enemigos están al acecho, esperando cualquier estado de vulnerabilidad para atacarte. Guarda silencio y no mezcles tus emociones.
  • Libra: Un familiar está pasando por un mal momento y, a pesar de no solicitarlo directamente, necesita de tu ayuda y consejo. Date un tiempo para estar con los tuyos y demostrarles todo tu cariño.
  • Escorpio: Aunque te sientas listo de asumir ese reto laboral, evalúa bien el proyecto y estudia bien el terreno. Puedes caer en algo que no tiene tantos beneficios. Pospón decisiones, no te arriesgues.
  • Sagitario: Quieres acelerar algunas gestiones, pero es posible que alguien que supervisa tu labor te exija otro ritmo y esto te obligue a ralentizarte. En el amor, esa persona desconfía y tomará distancia.
  • Capricornio: Surgen cambios favorables que te permitirán trabajar con mayor tranquilidad y mejores resultados. En el amor, la inestabilidad de esa persona te genera desconfianza y te alejarás.
  • Acuario: Un grupo de personas se acercará a ti para apoyarte, con su ayuda sacarás adelante actividades que se venían retrasando. En lo social, asistirás a un evento muy divertido. Evita los excesos.
  • Piscis: Todo lo que parecía complejo empieza a resolverse, será un día positivo y de buenos resultados laborales. En el amor, esa persona te hace pasar muy buenos momentos. La ilusión es mutua.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 28 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 28 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 27 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 27 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 28 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 28 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 27 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 27 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 26 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025