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Gobierno de Keiko Fujimori prepara proyecto de ley para pedir facultades legislativas

Las materias para las que se solicitan estas facultades incluyen seguridad ciudadana, apoyo a emprendedores, empleo, desarrollo productivo y reforma del Estado, entre otras.

Ministros de Keiko Fujimori se reunirán este 29 de julio | Foto: Presidencia del Perú
Ministros de Keiko Fujimori se reunirán este 29 de julio | Foto: Presidencia del Perú
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El Gobierno fujimorista alista su pedido de delegación de facultades legislativas. De acuerdo con la agenda del Consejo de Ministros para este 29 de julio, el primer punto del orden del día contempla la revisión de un proyecto de ley que otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de legislar.

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Según el documento, el Gobierno solicita estas facultades para emitir normas en las siguientes materias: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; promoción y protección de los emprendedores, de la micro y pequeña empresa, y fomento de la formalización; promoción del empleo y protección social; impulso del desarrollo productivo; simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas; reforma estructural y modernización del Estado; y materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio. La propuesta ha sido presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Durante su discurso de toma de mando, la presidenta Keiko Fujimori ya había adelantado que solicitaría estas facultades al Congreso. En ese momento, aseguró que el principal motivo era afrontar los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, hasta el momento, el pedido estaría centrado en la seguridad interna y la reforma del Estado.

Otro de los puntos de la agenda es un proyecto de decreto supremo que busca declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentará dos informes: uno sobre un proyecto de decreto supremo que plantea reformar la Autoridad Nacional del Agua y otro sobre una iniciativa que busca reorganizar dicha cartera.

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