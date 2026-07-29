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Familias damnificadas por el sismo en Chupaca podrán tramitar gratis su DNI: conoce las fechas

Reniec prioriza a personas en condiciones de pobreza que necesitan recuperar su DNI tras el movimiento telúrico del 18 de julio, apoyando su recuperación.

Las personas damnificadas por el sismo de magnitud 5.4 en Chupaca, Junín, accederán a una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a partir del 30 de julio.
Las personas damnificadas por el sismo de magnitud 5.4 en Chupaca, Junín, accederán a una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a partir del 30 de julio. | Foto: composición LR/Difusión
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Las personas que resultaron damnificadas y afectadas por el sismo de magnitud 5,4 que remeció la provincia de Chupaca, en la región Junín, accederán a una nueva campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI). La iniciativa también beneficiará a los habitantes del distrito de Chupuro, en la provincia de Huancayo, con el objetivo de facilitar la recuperación de este documento esencial tras la emergencia.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó este miércoles 29 que la jornada permitirá a los ciudadanos obtener un nuevo DNI sin costo, lo que les facilitará el acceso a ayuda humanitaria, programas sociales y otros servicios que el Estado brinda a las familias afectadas por el movimiento telúrico registrado el 18 de julio.

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¿Dónde y cuándo se realizará la campaña gratuita de DNI para los afectados por el sismo en Junín?

Las brigadas del Reniec atenderán en los distritos de Chupuro y Chongos Bajo, donde las familias afectadas por el sismo podrán realizar el trámite gratuito del DNI en las siguientes fechas:

Jueves 30 de julio

  • Lugar: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chupuro (plaza principal).
  • Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Viernes 31 de julio

  • Lugar 1: Plaza principal del centro poblado de Pumpunya, en Chongos Bajo.
  • Lugar 2: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chupuro.
  • Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Durante ambas jornadas, las personas damnificadas podrán gestionar gratuitamente la emisión de un nuevo DNI para acceder a la ayuda humanitaria, programas sociales y otros servicios que brinda el Estado durante la emergencia.

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Reniec atenderá a cerca de 300 damnificados para facilitar el acceso a beneficios del Estado

Esta intervención forma parte de las acciones que el Reniec impulsa para acercar los servicios de identificación a la población vulnerable. La entidad recordó que una primera campaña se realizó el 20 de julio, cuando personal especializado llegó hasta las zonas afectadas y efectuó 60 trámites gratuitos de DNI, de los cuales 45 correspondieron a adultos y 15 a menores de edad.

Según las proyecciones del organismo, en esta segunda campaña se espera atender a cerca de 300 ciudadanos de Chongos Bajo y Chupuro, distritos que reúnen aproximadamente a 4 mil habitantes. La atención priorizará a personas en condición de pobreza y pobreza extrema que necesitan recuperar su documento de identidad para realizar diversos trámites y acceder a los beneficios que el Estado entrega durante las situaciones de emergencia.

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