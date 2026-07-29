Familias damnificadas por el sismo en Chupaca podrán tramitar gratis su DNI: conoce las fechas

Las personas damnificadas por el sismo de magnitud 5.4 en Chupaca, Junín, accederán a una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a partir del 30 de julio. | Foto: composición LR/Difusión

Las personas damnificadas por el sismo de magnitud 5.4 en Chupaca, Junín, accederán a una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a partir del 30 de julio. | Foto: composición LR/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las personas que resultaron damnificadas y afectadas por el sismo de magnitud 5,4 que remeció la provincia de Chupaca, en la región Junín, accederán a una nueva campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI). La iniciativa también beneficiará a los habitantes del distrito de Chupuro, en la provincia de Huancayo, con el objetivo de facilitar la recuperación de este documento esencial tras la emergencia.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó este miércoles 29 que la jornada permitirá a los ciudadanos obtener un nuevo DNI sin costo, lo que les facilitará el acceso a ayuda humanitaria, programas sociales y otros servicios que el Estado brinda a las familias afectadas por el movimiento telúrico registrado el 18 de julio.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Dónde y cuándo se realizará la campaña gratuita de DNI para los afectados por el sismo en Junín?

Las brigadas del Reniec atenderán en los distritos de Chupuro y Chongos Bajo, donde las familias afectadas por el sismo podrán realizar el trámite gratuito del DNI en las siguientes fechas:

Jueves 30 de julio

Lugar: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chupuro (plaza principal).

Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chupuro (plaza principal). Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Viernes 31 de julio

Lugar 1: Plaza principal del centro poblado de Pumpunya, en Chongos Bajo.

Plaza principal del centro poblado de Pumpunya, en Chongos Bajo. Lugar 2: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chupuro.

Auditorio de la Municipalidad Distrital de Chupuro. Horario: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Durante ambas jornadas, las personas damnificadas podrán gestionar gratuitamente la emisión de un nuevo DNI para acceder a la ayuda humanitaria, programas sociales y otros servicios que brinda el Estado durante la emergencia.

Reniec atenderá a cerca de 300 damnificados para facilitar el acceso a beneficios del Estado

Esta intervención forma parte de las acciones que el Reniec impulsa para acercar los servicios de identificación a la población vulnerable. La entidad recordó que una primera campaña se realizó el 20 de julio, cuando personal especializado llegó hasta las zonas afectadas y efectuó 60 trámites gratuitos de DNI, de los cuales 45 correspondieron a adultos y 15 a menores de edad.

Según las proyecciones del organismo, en esta segunda campaña se espera atender a cerca de 300 ciudadanos de Chongos Bajo y Chupuro, distritos que reúnen aproximadamente a 4 mil habitantes. La atención priorizará a personas en condición de pobreza y pobreza extrema que necesitan recuperar su documento de identidad para realizar diversos trámites y acceder a los beneficios que el Estado entrega durante las situaciones de emergencia.