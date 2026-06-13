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Sociedad

Cocodrilo de más de dos metros aparece en playa Los Órganos y causa alarma en Tumbes

Las autoridades sugieren que la llegada del cocodrilo a la costa podría ser consecuencia de intensas lluvias que alteraron su hábitat natural en los manglares.

Capturan a cocodrilo de más de dos metros en playa de Los Órganos, Piura
Capturan a cocodrilo de más de dos metros en playa de Los Órganos, Piura | Foto: Norte Sostenible/LR
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Un cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano (Crocodylus acutus), de más de dos metros de longitud, apareció en las inmediaciones de la playa y el muelle de Los Órganos, en la provincia de Talara, región Piura, lo que generó alarma entre turistas, pescadores y operadores turísticos. Tras varios días de monitoreo, pescadores artesanales, personal de Serenazgo y especialistas lograron capturarlo de forma segura.

La presencia del reptil en una zona de alta afluencia de personas encendió las alertas debido al riesgo que representaba para quienes realizan actividades recreativas y marítimas en este balneario del norte del país.

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Capturan al reptil tras días de monitoreo

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) confirmó la presencia del ejemplar luego de recibir reportes ciudadanos sobre su avistamiento cerca del muelle de Los Órganos. Desde el 10 de junio, especialistas efectuaron labores de vigilancia para ubicar al animal y coordinar su captura.

Tras varias horas de seguimiento, el equipo de intervención inmovilizó al cocodrilo sin causarle daños. Luego, las autoridades lo pusieron bajo resguardo para evaluar su estado y trasladarlo a un espacio adecuado para su conservación.

En las acciones participaron la Municipalidad Distrital de Los Órganos, especialistas de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y personal de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

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¿Por qué llegó a la playa?

Según las autoridades, la principal población de cocodrilos de Tumbes habita en los manglares y desembocaduras de los ríos Tumbes y Zarumilla. Los especialistas consideran que las intensas lluvias registradas en los últimos meses pudieron alterar el desplazamiento natural de algunos ejemplares y llevarlos hacia zonas costeras alejadas de su hábitat.

Vecinos y operadores turísticos destacaron la rápida reacción de pescadores y autoridades, cuya intervención permitió proteger tanto a la población como al animal. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a no acercarse ni intentar capturar especies silvestres, y a reportar cualquier avistamiento a las entidades competentes.

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