Especialistas del IMARPE examinaron el cuerpo de la ballena varada en la playa El 19 de La Cruz, en Tumbes | Composición LR | IMARPE

Especialistas del IMARPE examinaron el cuerpo de la ballena varada en la playa El 19 de La Cruz, en Tumbes | Composición LR | IMARPE

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Una ballena jorobada macho fue hallada sin vida en una playa del distrito de La Cruz, en la región Tumbes, lo que motivó la intervención de especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). El ejemplar, identificado como Megaptera novaeangliae, fue encontrado a inicios de junio en el sector Playa del Barrio El 19, donde permanecía en avanzado estado de descomposición.

Según informó el Imarpe, la inspección realizada por especialistas de su sede desconcentrada en Tumbes permitió determinar que el cetáceo presentaba un desprendimiento extensivo de la epidermis, condición que limitó la evaluación a una revisión externa. Durante la inspección no se encontraron evidencias de interacción con artes de pesca ni señales compatibles con colisiones con embarcaciones.

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Causas del fallecimiento en investigación

Los investigadores también observaron la presencia de cirrípedos, pequeños organismos invertebrados adheridos a distintas partes del cuerpo, una característica considerada habitual en esta especie. Debido al avanzado deterioro del ejemplar, no fue posible determinar de manera inmediata las causas de su muerte.

Tras culminar la evaluación técnica, el Imarpe notificó el hallazgo a la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de La Cruz para que adopte las medidas correspondientes relacionadas con la disposición final del cuerpo del animal, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Ballenas jorobadas transitan por el litoral peruano

El hallazgo se produjo en una temporada en la que las ballenas jorobadas suelen desplazarse por las costas peruanas durante sus rutas migratorias. Sin embargo, investigaciones científicas recientes han revelado que estos mamíferos marinos no solo utilizan el litoral peruano como corredor de tránsito, sino también como una importante zona de alimentación.

Un estudio publicado en la revista Marine Biology, liderado por el investigador Miguel Ángel Llapapasca junto con un equipo internacional, concluyó que las aguas peruanas ofrecen condiciones favorables para la alimentación de las ballenas jorobadas gracias a su alta productividad biológica.

La investigación analizó datos recopilados entre 2000 y 2019, complementados con registros de ciencia ciudadana entre 2023 y 2025 y observaciones satelitales. Los resultados identificaron áreas clave para la alimentación, reproducción y tránsito de estos cetáceos a lo largo de la costa, desde Piura hasta Tacna.

Riesgos para la especie

Los autores del estudio advirtieron que varias de las zonas utilizadas por las ballenas coinciden con áreas de intensa actividad pesquera y tráfico marítimo, lo que incrementa los riesgos de enmallamiento y colisiones. Entre los puntos donde estos animales suelen concentrarse destacan Illescas, en Piura, y Paracas, en Ica.

Por su parte, el Imarpe señaló que continúa atendiendo reportes de varamientos de cetáceos en distintas regiones del país, información que resulta clave para fortalecer las investigaciones científicas y las estrategias de conservación de la biodiversidad marina en el Perú.

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