Dictan 18 meses de prisión preventiva contra alcalde provincial de Contralmirante Villar por presunta colusión agravada
La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó 18 meses de prisión preventiva para Jaime Yacila Boulangger y José Guillermo Rodríguez Sánchez por presunta colusión agravada.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes ordenó la medida de 18 meses de prisión preventiva contra Jaime Yacila Boulangger y José Guillermo Rodríguez Sánchez, en el marco de la investigación que se les sigue por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
Asimismo, como parte del mismo proceso legal, las autoridades judiciales determinaron la medida de comparecencia con restricciones para los coinvestigados Edgar Benítez, Edgar Lama y Freddy Campos.
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La decisión judicial fue adoptada tras evaluar los elementos de convicción presentados, con el objetivo de asegurar la presencia de los principales implicados durante el proceso penal y garantizar el curso de las investigaciones orientadas a esclarecer estos presuntos actos de corrupción.
Las diligencias continuarán según los plazos establecidos por la ley.