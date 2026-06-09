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Judicialidad

Corte de Tumbes dicta 5 años de cárcel efectiva a sujeto por hurto agravado

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia en Tumbes condenó a Jordan Arturo Moretti Abanto a cinco años de prisión efectiva por hurto agravado.

La condena se dictó mediante un acuerdo de terminación anticipada. Fuente: difusión.
La condena se dictó mediante un acuerdo de terminación anticipada. Fuente: difusión.
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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes condenó a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva a Jordan Arturo Moretti Abanto. El procesado fue sentenciado en calidad de autor del delito de hurto agravado en agravio de la empresa Makro Ahorro Inversiones RT.

La condena fue dictada por el magistrado Dr. César Emilio Chiriños Zeña. Esta rápida resolución fue posible por un acuerdo de terminación anticipada, un mecanismo legal que permite simplificar el proceso cuando el imputado acepta los cargos.

PUEDES VER: Jueza de Tumbes entrega personalmente depósitos judiciales a madres de familia en Zarumilla | tumbes | La República

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Según lo estipulado en la resolución, el cómputo de la pena privativa de la libertad se computará desde el momento de la detención del sentenciado. En consecuencia, el juzgado dispuso el internamiento inmediato de Moretti Abanto en el establecimiento penal de Puerto Pizarro.

Finalmente, es importante resaltar que la celeridad de los juzgados de flagrancia y la firmeza en este tipo de sentencias contribuyen de manera directa a la lucha contra la inseguridad ciudadana en Tumbes. A través de condenas efectivas y procesos rápidos, el sistema de justicia envía un mensaje claro contra la delincuencia, protege el patrimonio del sector empresarial y garantiza la tranquilidad de la comunidad tumbesina.

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