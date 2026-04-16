Video viral de cocodrilo "captado en playa de Tumbes" no es actual: circula desde el 2017 en medios locales de Costa Rica

LO FALSO:

Se ha viralizado el video de un cocodrilo captado recientemente en Playa Hermosa, Corrales, Tumbes.

LO VERDADERO:

El clip ya circulaba en redes sociales desde el año 2017 y, según medios locales costarricenses, se trataría de un cocodrilo visualizado en Playa Bajamar, Puntarenas, Costa Rica.

El material difundido recientemente en Perú cuenta con un audio distinto al compartido años atrás.

El video viral que muestra a un cocodrilo en una playa y que se difunde en medios de comunicación y redes sociales como si hubiera sido grabado el 10 de abril de 2026 en Tumbes, Perú, en realidad no es actual. Una búsqueda inversa revela que el material circula desde el 4 de julio de 2017 y fue atribuido a Playa Bajamar, Puntarenas, Costa Rica, donde incluso se alertaba a los visitantes sobre la presencia del animal.

Además, el audio del video reciente —con una narración que sitúa la escena en Perú— no coincide con la versión antigua, en la que solo se escucha el sonido del mar, lo que evidencia que fue alterado.

Detalles del contenido viralizado

En medios de comunicación peruanos y redes sociales se ha difundido un video que muestra a un cocodrilo en la orilla de una playa. Según la narración, aparentemente realizada por la persona que lo grabó, el avistamiento habría ocurrido el pasado 10 de abril en Playa Hermosa, Corrales, Tumbes.

Captura del video difundido en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más interacción en la plataforma ha superado las 49.000 vistas, 1.000 reacciones, 56 comentarios y 581 compartidos hasta el cierre de esta nota.

Una de las publicaciones con mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado

Verificador de La República realizó una búsqueda inversa en Google y encontró el mismo video, pero publicado por medios locales de Costa Rica el 4 de julio de 2017.

Publicaciones que muestran el mismo video en el 2017. Foto: Facebook

Tal como se observa en las publicaciones, se advertía a las personas que deseaban visitar Playa Bajamar durante aquella época, en Puntarenas, Costa Rica, sobre la presencia de un cocodrilo. También se les recomendaba tener cuidado y avisar a las autoridades en caso sea necesario.

Por otro lado, se detectó una inconsistencia al comparar estos videos con el material que se difunde en Perú, pues en este se escucha la voz de un hombre que indica: “Hoy, 10 de abril de 2026, estoy aquí en Playa Hermosa, donde nos podemos dar cuenta que hay un ejemplar de un hermoso cocodrilo… Este animal se encuentra en las orillas. A las autoridades, pendientes, para poderlo capturar y llevar a su hábitat natural”. Sin embargo, no coincide con el audio del video difundido años atrás, en el que solo se escucha el sonido del mar.

Por lo detallado en líneas anteriores, el video no es actual: se trataría de un registro difundido por medios locales costarricenses el 4 de julio de 2017 y atribuido a Playa Bajamar, en Puntarenas, Costa Rica.

Conclusión

En síntesis, en medios de comunicación y redes sociales se ha viralizado un video que muestra a un cocodrilo en una playa y que se difunde como si hubiera sido grabado recientemente en Tumbes, Perú. Sin embargo, esto es incorrecto. Tras realizarse una búsqueda inversa se detectó que el material circula desde el 4 de julio de 2017 y fue atribuido a una playa de Costa Rica.

Incluso, el audio del video actual —que narra datos del mismo como si se tratara de Perú— no coincide con el de la versión original, en la que solo se oyen las olas del mar.