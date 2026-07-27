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Fiestas Patrias 2026: conoce los horarios del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro, Corredores y Aerodirecto durante el 28 y 29 de julio

Se recomienda a los usuarios revisar los horarios oficiales del transporte regular y taxis autorizados para evitar contratiempos durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

Durante las Fiestas Patrias 2026, el transporte público en Lima y Callao tendrá horarios especiales.
Durante las Fiestas Patrias 2026, el transporte público en Lima y Callao tendrá horarios especiales. | Foto: Andina/Composición LR
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Los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán horarios especiales durante el feriado por Fiestas Patrias 2026. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó cómo operarán el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima, la Línea 2, los Corredores Complementarios, el Aerodirecto, el transporte regular y los taxis autorizados los días 28 y 29 de julio.

Si planeas movilizarte durante las celebraciones por Fiestas Patrias, revisa los horarios oficiales para evitar contratiempos y organizar tus traslados con anticipación.

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Horarios del transporte público por Fiestas Patrias 2026

Metropolitano

La ATU también confirmó el funcionamiento del Metropolitano durante el 28 y 29 de julio:

  • Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Expreso 1: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Servicios alimentadores: hasta las 11:00 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao

  • Horario: De 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
  • Frecuencia de trenes:
  • Martes 28 de julio: cada 5.5 a 15 minutos.
  • Miércoles 29 de julio: cada 6.5 a 15 minutos.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao

  • Horario: De 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Corredores complementarios

  • Horario: De 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aerodirecto

  • Operará con sus rutas y horarios habituales.

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Horario del transporte público regular

Líneas de servicio regular (buses, microbuses, líneas)

  • Horario: De 4:30 a. m. a 12:00 a. m.

Servicio de taxi autorizado

  • Horario: Operará las 24 horas.
Imagen

Horarios especiales del transporte público durante Fiestas Patrias confirmadas por la ATU.

La ATU recomendó a los usuarios revisar estos horarios antes de iniciar sus viajes durante el feriado largo por Fiestas Patrias, a fin de planificar sus desplazamientos y evitar inconvenientes en sus recorridos por Lima y Callao.

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