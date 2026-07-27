Un hallazgo arqueológico en el antiguo poblado neolítico de Shangshan, China, redefine el origen de la cerveza, revelando que su elaboración se practicó hace 10.000 años.

Un hallazgo arqueológico en el antiguo poblado neolítico de Shangshan, China, redefine el origen de la cerveza, revelando que su elaboración se practicó hace 10.000 años.

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Un hallazgo arqueológico en un antiguo poblado neolítico del este de China, en el valle inferior del río Yangtsé, revoluciona el origen de la cerveza. Esta evidencia demuestra que las primeras comunidades humanas dominaban métodos para elaborar el popular licor miles de años antes del auge de las grandes dinastías asiáticas.

El trabajo de la Universidad de Stanford, la Academia China de Ciencias y el Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Zhejiang vincula la domesticación del arroz con ritos ancestrales e innovación técnica. Respecto a los análisis publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el arqueólogo Li Liu confirmó "claras evidencias de procesos de fermentación" en los restos analizados.

Mapa de yacimientos Shangshan y análisis arqueológico de sus fragmentos de cerámica junto a las vasijas completas. Foto: PNAS

¿Cómo elaboraban cerveza de arroz en China hace 10.000 años?

Un estudio realizado en el yacimiento de Shangshan, ubicado en la provincia de Zhejiang, transformó el entendimiento sobre los orígenes de la fermentación alcohólica. Tras examinar doce piezas cerámicas de entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad con análisis de fitolitos, almidón y hongos microscópicos, los arqueólogos confirmaron la preparación más antigua de esta bebida.

Proceso de la cultura Shangshan: recolección, preparación de alimentos, masa madre y uso de cerámica para consumo. Foto: PNAS

La fórmula neolítica combinaba el grano domesticado con otros cereales, bellotas y bulbos de lirio. Empleaban un cultivo iniciador tradicional denominado qu, a base de levaduras y mohos Monascus. De acuerdo con la investigación publicada, los resultados indican que el arroz se consumía como alimento básico y también se utilizaba para elaborar bebidas fermentadas.

Fitolitos de la cultura Shangshan: identifican tipos de arroz silvestre y doméstico, Phragmites y microestructuras. Foto: PNAS

El consumo de este preparado alcohólico no formaba parte de la dieta diaria, sino que permanecía reservado para festejos comunitarios y ritos sagrados. Al respecto, el docente Zhang Jianping argumentó que tales tradiciones permiten entender cómo la elaboración de licores funcionó como un catalizador para el desarrollo social y cultural, fortaleciendo la unión colectiva en la comunidad Shangshan.

Tipos de almidón y daños en cerámica Shangshan: restos de arroz, lágrimas de Job, bellota y gránulos gelatinizados. Foto: PNAS

¿Por qué el hallazgo en Shangshan transforma la historia del alcohol?

Este descubrimiento constituye la prueba más remota de elaboración alcohólica en Asia oriental, lo que confirma que la fermentación nació de forma simultánea a la domesticación del cereal, una certeza que invalida la noción clásica de que las bebidas embriagantes surgieron tiempo después de consolidarse las actividades agrícolas.

Las condiciones del Holoceno temprano propiciaron la proliferación de hongos como Monascus, clave en el proceso. Los investigadores reprodujeron la metodología mediante ensayos experimentales, lo cual ratificó que las alteraciones microscópicas en el almidón corresponden a esta técnica milenaria, mientras que las pruebas de suelo descartaron cualquier contaminación reciente.

Hongos en cerámica Shangshan frente a Monascus moderno: hallan hifas, cleistotecios y células de levadura en desarrollo. Foto: PNAS

El trabajo científico revela la interacción entre tecnología, dieta y ritos hace 10 milenios. Según declararon los autores de la investigación, "la producción de estas bebidas pudo incentivar reuniones ceremoniales, fortalecer vínculos entre grupos humanos e incluso favorecer la expansión del cultivo del arroz", lo que posiciona al sitio arqueológico como un eje fundamental en el origen de la civilización.