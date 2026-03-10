HOYSuscripcion LR Focus

Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima supera el 80% de avance: transportará a 1,2 millones de usuarios en 2030

Esta obra complementaria del Metro de Lima se da a la par del ramal de la Línea 4, que también se encuentra en progreso, superando el 53 % del total.

El MTC informó que la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ha alcanzado un avance físico del 80,66%.
El MTC informó que la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ha alcanzado un avance físico del 80,66%. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la Línea 2 del Metro de Lima y Callao llegó a un 80,66% de avance físico general. El reporte se difundió el 9 de marzo de 2026, como parte de las acciones orientadas a acelerar la puesta en marcha del primer metro subterráneo del Perú, cuyas obras se ejecutan en frentes simultáneos.

Según el sector, el proyecto se desarrolla junto con la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. y, cuando opere de forma completa, atenderá una demanda inicial de más de 660.000 pasajeros por día. La proyección oficial plantea que para el año 2030 el flujo podría llegar a 1,2 millones de usuarios diarios, con impacto directo en la movilidad de Lima y Callao.

Progreso en la construcción de las etapas del Metro de Lima: así va la obra en marzo de 2026

El MTC detalló que el progreso se organiza en tres etapas. La Etapa 1-A se encuentra en operación, mientras que la Etapa 1-B registra un avance de 89,28%. En paralelo, la Etapa 2 muestra 65,91% de ejecución. A ese panorama se suma el Ramal de la Línea 4, que supera el 53%, de acuerdo con el balance oficial.

La información fue difundida por la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, que sostuvo que el nivel de progreso responde a una ejecución simultánea de componentes clave. En el marco del proyecto, la entidad reiteró que el sistema beneficiará a más de 2,5 millones de personas que viven en el área de influencia de la línea y su ramal.

Tuneladoras y ramal de la Línea 4: estado de excavación, estaciones y proyección de demanda al 2030

Además de las obras civiles, el MTC indicó que operan dos tuneladoras de manera coordinada. Delia, encargada del túnel principal de la Línea 2, presenta 67% de avance y se proyecta hacia la estación Óscar Benavides (E-06). En su ruta, el equipo pasará por Carmen de la Legua (E-05) y luego llegará a Insurgentes (E-04), punto previsto para cerrar su recorrido.

En cuanto al Ramal de la Línea 4, la tuneladora Micaela mantiene la excavación con un desarrollo de 53%. El MTC precisó que, una vez que el sistema opere al completo, conectará 10 distritos: Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y Callao. Con esa interconexión, el viaje entre Ate y Callao se estimó en 45 minutos.

