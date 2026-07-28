Tragedia en La Libertad: dos jóvenes mueren tras caer con su auto a un abismo de 400 metros

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un accidente de tránsito cobró la vida de un conductor y un pasajero que se desplazaban en un automóvil desde Trujillo hacia la provincia de Otuzco, en la región de La Libertad.

El suceso ocurrió en el kilómetro 65 de la carretera Trujillo-Otuzco, en el sector Tres Cruces, cerca de Loma del Viento, en Otuzco, en la vía a la sierra liberteña.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Según las autoridades, las víctimas fueron identificadas como David Zavaleta Figueroa, de 19 años, quien era el conductor de la unidad de color negro con placa AWD-126, y Luigin Reyes Velarde, de 24 años, que viajaba como copiloto.

De acuerdo con los medios locales, el vehículo se despistó y cayó en un abismo de 400 metros de profundidad en el río Moche. Tras el accidente, el auto quedó completamente destruido y los jóvenes perdieron la vida al instante.

Al lugar de los hechos llegaron los agentes de la Policía Nacional y personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), quienes realizaron las maniobras de rescate de los cadáveres.