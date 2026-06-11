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Cisternas de Jesús María mojan a manifestantes de JP en parque y municipio responde: “No es un tema político”

Los trabajadores municipales regaron un parque donde acampaban simpatizantes de Juntos por el Perú. La comuna señaló que el riego estaba programado y descartó algún interés político detrás.

Ciudadanos fueron mojados por cisternas de la municipalidad de Jesús María
Ciudadanos fueron mojados por cisternas de la municipalidad de Jesús María | Composición LR / Difusión
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La Municipalidad de Jesús María se pronunció tras la difusión de videos en los que se observa a cisternas de la comuna regar el parque Bausate y Meza, donde acampaban simpatizantes de la organización política Juntos por el Perú (JP), en los exteriores de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los ciudadanos permanecían en este espacio público exigiendo celeridad y transparencia en el conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 cuando fueron sorprendidos por trabajadores municipales la tarde del 10 de junio. La institución edil afirmó que el riego estaba programado y descartó que se tratara de un acto vinculado con intereses políticos.

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Denuncian discriminación

Una ciudadana que estuvo en el lugar señaló a ATV Noticias que permanecían en el parque con sus carpas sin realizar ningún tipo de disturbios cuando los trabajadores llegaron con las cisternas. Según su versión, no les informaron previamente que ejecutarían el riego del área verde. “No dijeron absolutamente nada, eso fue a propósito, como (para) botar a los compañeros que estamos acá”, refirió.

La mujer, identificada como Katherine Gutierrez y proveniente de la región Puno, denunció este hecho como un acto discriminatorio por parte del municipio de Jesús María, a cargo de Jesús Alberto Gálvez, quien llegó al poder representando al partido Renovación Popular. “Ni a un animal se le hace eso”, expresó.

Municipio responde por suceso

Tras el incidente, la comuna emitió un comunicado en el que señaló que las labores de riego en el parque Bausate y Meza forman parte de un cronograma regular de mantenimiento, programado dos veces por semana, con el fin de conservar las áreas verdes en óptimas condiciones para el disfrute de todos los vecinos.

Asimismo, aseguró que estos trabajos responden directamente a las solicitudes de mejora presentadas por los propios vecinos y no guardan relación alguna con temas de índole político. “Se trata únicamente de actividades técnicas de mantenimiento orientadas a garantizar la calidad y sostenibilidad de nuestras áreas verdes”, indicó la entidad.

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