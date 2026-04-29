HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Roberto Sánchez, su plan de gobierno y Hernando Cevallos en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Economía

Ositrán impone casi S/1 millón en sanciones a concesionarias: puertos y aeropuertos lideran incumplimientos en el primer trimestre 2026

El regulador del transporte sancionó a concesionarias de puertos, aeropuertos, ferrovías y redes viales por incumplimientos contractuales y operativos. Las medidas buscan garantizar la calidad, seguridad y continuidad de los servicios.

Ositrán impone 12 sanciones y una penalidad a empresas concesionarias por incumplimientos contractuales.
Ositrán impone 12 sanciones y una penalidad a empresas concesionarias por incumplimientos contractuales. | Foto: La República/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) impuso 12 sanciones y una penalidad a empresas concesionarias durante el primer trimestre del 2026, acumulando S/938.476. El sector portuario y aeroportuario concentró la mayor cantidad de incumplimientos contractuales y normativos detectados por el regulador.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las medidas tienen carácter disuasorio y buscan asegurar estándares adecuados en la prestación de servicios. Según el Ositrán, 'las medidas adoptadas tienen un carácter disuasorio y buscan preservar la calidad, seguridad y continuidad de los servicios', con el objetivo de proteger a los usuarios y al Estado.

TE RECOMENDAMOS

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

lr.pe

Ositrán impone multa de S/416.350 a concesionarios portuarios

Cinco sanciones por S/416.350 recayeron en concesionarios portuarios. Cuatro de ellas se aplicaron por incumplimientos vinculados a niveles mínimos de servicio y productividad de APM Terminals Callao S. A., Terminal Portuario Paracas S. A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. A. y Transportadora Callao S. A.. Estos incumplimientos están relacionados con estándares operativos exigidos en los contratos de concesión para garantizar eficiencia y continuidad en la cadena logística.

Adicionalmente, se aplicó una sanción de amonestación por incumplimientos vinculados a la publicación y aplicación de tarifas. Este aspecto es considerado crítico por el regulador, debido a que la transparencia tarifaria forma parte de las obligaciones contractuales y permite a los usuarios contar con información clara sobre costos y condiciones del servicio portuario.

PUEDES VER: Elecciones Regionales y Municipales 2026: MEF destina S/17.3 millones al JNE para supervisión y monitoreo de comicios

lr.pe

Ositrán sanciona a Aeropuertos del Perú S. A., Aeropuertos Andinos del Perú S. A. y CORPAC S. A.

En el sector aeroportuario se registraron tres sanciones. Una fue aplicada a Aeropuertos del Perú S. A. por S/245.575 debido al incumplimiento de condiciones o especificaciones de operación, lo que evidencia observaciones del regulador sobre la calidad y desempeño del servicio aeroportuario.

Asimismo, Aeropuertos Andinos del Perú S. A. fue sancionada con S/26.510 por destinar recursos de la concesión a fines distintos de los establecidos en el contrato, lo que representa una falta vinculada a la correcta administración de los ingresos del sistema aeroportuario. En paralelo, se impuso una amonestación a CORPAC S. A. por no publicar información exigida en el Reglamento de Usuarios.

Durante el mismo periodo, el regulador aplicó una penalidad de S/7.436 por incumplimientos en la actividad de remoción de caucho y repintado de señalización en el aeropuerto de Arequipa, correspondiente al Programa de Mantenimiento Periódico 2022-2026. Esta medida refuerza el seguimiento del mantenimiento de infraestructura aeroportuaria.

Tren Urbano de Lima S. A. y Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. sancionados con S/242.605

En el sector ferrovía y Metro de Lima se impusieron tres sanciones. Tren Urbano de Lima S. A. recibió una sanción de S/54.450, además de una amonestación por incumplimientos relacionados con condiciones de operación, mantenimiento de infraestructura y atención de reclamos de usuarios, aspectos relevantes para la continuidad del servicio ferroviario urbano.

Por su parte, Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. fue sancionada con S/188.155 por no informar dentro del plazo de 24 horas un incidente ocurrido en la Estación Central E-13, lo que evidencia la importancia del reporte oportuno de eventos que puedan afectar la seguridad y la operación del sistema.

En redes viales, Valle del Zaña S. A. recibió una sanción de amonestación por incumplimientos relacionados con el reajuste anual del peaje. Durante el periodo analizado no se aplicaron penalidades a concesionarias de carreteras, puertos ni ferrovía, y todas las decisiones cuentan con resolución firme del regulador.

Estas son las concesionarias sancionadas por Ositrán

  • APM Terminals Callao S. A.
  • Terminal Portuario Paracas S. A.
  • Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. A.
  • Transportadora Callao S. A.
  • Aeropuertos del Perú S. A.
  • Aeropuertos Andinos del Perú S. A.
  • CORPAC S. A.
  • Tren Urbano de Lima S. A.
  • Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A.
  • Valle del Zaña S. A.
Notas relacionadas
Ositrán: principales inversiones en carreteras superarán los US$ 400 millones en 2026, ¿en dónde?

Ositrán: principales inversiones en carreteras superarán los US$ 400 millones en 2026, ¿en dónde?

LEER MÁS
Puertos concesionados en Perú prevén invertir más de US$206 millones este año

Puertos concesionados en Perú prevén invertir más de US$206 millones este año

LEER MÁS
Carreteras y puentes bloqueados por lluvias y huaicos: consulta el estado de las vías en Lima, Arequipa y más regiones

Carreteras y puentes bloqueados por lluvias y huaicos: consulta el estado de las vías en Lima, Arequipa y más regiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, martes 28 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, martes 28 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

LEER MÁS
Petroperú: banca privada dispuesta a prestar US$2.000 millones, pero retraso del Gobierno paralizaría refinerías de Talara y Conchán

Petroperú: banca privada dispuesta a prestar US$2.000 millones, pero retraso del Gobierno paralizaría refinerías de Talara y Conchán

LEER MÁS
BCP en Estados Unidos: ¿Qué significa la aprobación de la Reserva Federal y cómo beneficiará a clientes y empresas?

BCP en Estados Unidos: ¿Qué significa la aprobación de la Reserva Federal y cómo beneficiará a clientes y empresas?

LEER MÁS
Julio Velarde: “En el BCR, felizmente, no se ha aceptado ninguna presión política o empresarial para la toma de decisiones”

Julio Velarde: “En el BCR, felizmente, no se ha aceptado ninguna presión política o empresarial para la toma de decisiones”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025