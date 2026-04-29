El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) impuso 12 sanciones y una penalidad a empresas concesionarias durante el primer trimestre del 2026, acumulando S/938.476. El sector portuario y aeroportuario concentró la mayor cantidad de incumplimientos contractuales y normativos detectados por el regulador.

Las medidas tienen carácter disuasorio y buscan asegurar estándares adecuados en la prestación de servicios. Según el Ositrán, 'las medidas adoptadas tienen un carácter disuasorio y buscan preservar la calidad, seguridad y continuidad de los servicios', con el objetivo de proteger a los usuarios y al Estado.

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Ositrán impone multa de S/416.350 a concesionarios portuarios

Cinco sanciones por S/416.350 recayeron en concesionarios portuarios. Cuatro de ellas se aplicaron por incumplimientos vinculados a niveles mínimos de servicio y productividad de APM Terminals Callao S. A., Terminal Portuario Paracas S. A., Terminales Portuarios Euroandinos Paita S. A. y Transportadora Callao S. A.. Estos incumplimientos están relacionados con estándares operativos exigidos en los contratos de concesión para garantizar eficiencia y continuidad en la cadena logística.

Adicionalmente, se aplicó una sanción de amonestación por incumplimientos vinculados a la publicación y aplicación de tarifas. Este aspecto es considerado crítico por el regulador, debido a que la transparencia tarifaria forma parte de las obligaciones contractuales y permite a los usuarios contar con información clara sobre costos y condiciones del servicio portuario.

Ositrán sanciona a Aeropuertos del Perú S. A., Aeropuertos Andinos del Perú S. A. y CORPAC S. A.

En el sector aeroportuario se registraron tres sanciones. Una fue aplicada a Aeropuertos del Perú S. A. por S/245.575 debido al incumplimiento de condiciones o especificaciones de operación, lo que evidencia observaciones del regulador sobre la calidad y desempeño del servicio aeroportuario.

Asimismo, Aeropuertos Andinos del Perú S. A. fue sancionada con S/26.510 por destinar recursos de la concesión a fines distintos de los establecidos en el contrato, lo que representa una falta vinculada a la correcta administración de los ingresos del sistema aeroportuario. En paralelo, se impuso una amonestación a CORPAC S. A. por no publicar información exigida en el Reglamento de Usuarios.

Durante el mismo periodo, el regulador aplicó una penalidad de S/7.436 por incumplimientos en la actividad de remoción de caucho y repintado de señalización en el aeropuerto de Arequipa, correspondiente al Programa de Mantenimiento Periódico 2022-2026. Esta medida refuerza el seguimiento del mantenimiento de infraestructura aeroportuaria.

Tren Urbano de Lima S. A. y Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. sancionados con S/242.605

En el sector ferrovía y Metro de Lima se impusieron tres sanciones. Tren Urbano de Lima S. A. recibió una sanción de S/54.450, además de una amonestación por incumplimientos relacionados con condiciones de operación, mantenimiento de infraestructura y atención de reclamos de usuarios, aspectos relevantes para la continuidad del servicio ferroviario urbano.

Por su parte, Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. fue sancionada con S/188.155 por no informar dentro del plazo de 24 horas un incidente ocurrido en la Estación Central E-13, lo que evidencia la importancia del reporte oportuno de eventos que puedan afectar la seguridad y la operación del sistema.

En redes viales, Valle del Zaña S. A. recibió una sanción de amonestación por incumplimientos relacionados con el reajuste anual del peaje. Durante el periodo analizado no se aplicaron penalidades a concesionarias de carreteras, puertos ni ferrovía, y todas las decisiones cuentan con resolución firme del regulador.

Estas son las concesionarias sancionadas por Ositrán