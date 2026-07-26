La Carretera Central sufre un colapso desde el 24 de julio, afectando el tránsito debido a un accidente mortal y congestión vehicular de más de 16 horas en Huarochirí y Junín. | Composición LR

La Carretera Central sufre un colapso desde el 24 de julio, afectando el tránsito debido a un accidente mortal y congestión vehicular de más de 16 horas en Huarochirí y Junín. | Composición LR

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La Carretera Central permanece colapsada desde el viernes 24 de julio debido a una serie de incidentes que paralizaron el tránsito en distintos puntos de la vía, en pleno inicio del feriado largo por Fiestas Patrias. La congestión vehicular se extendió por más de 16 horas en el tramo comprendido entre el peaje de Corcona, en Huarochirí, y La Oroya, en Junín, afectando a cientos de pasajeros y transportistas que intentaban desplazarse hacia la sierra central.

El principal hecho que desencadenó la emergencia ocurrió alrededor del mediodía del viernes, en el kilómetro 108+850 de la carretera, a la altura del puente Bellavista, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí. Un contenedor que era trasladado por un semirremolque se desprendió de la unidad y cayó sobre dos vehículos que circulaban por la vía.

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El accidente dejó dos personas fallecidas y tres heridas. Según la información difundida por la Agencia Andina, el siniestro se produjo en el sector de Bellavista y obligó a desplegar a equipos de rescate para retirar a las víctimas y liberar la carretera.

La pesada estructura quedó atravesada en la vía y bloqueó inicialmente el tránsito en ambos sentidos. La emergencia obligó a realizar trabajos de remoción de los vehículos y del contenedor, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes por el accidente.

Congestión se extendió por decenas de kilómetros

Aunque el siniestro se produjo en Chicla, sus efectos se extendieron por un amplio tramo de la Carretera Central. Transportistas y pasajeros reportaron largas filas de vehículos desde la zona de Corcona hacia sectores como Casapalca, San Mateo de Huanchor y La Oroya.

La congestión se mantuvo durante la noche del viernes y continuó durante el sábado. A la paralización ocasionada por el accidente se sumaron otros factores que redujeron la capacidad de la vía: vehículos pesados averiados, trabajos en determinados puntos de la carretera y conductores que invadieron el carril contrario para intentar avanzar.

El resultado fue un embotellamiento prácticamente continuo en una de las principales rutas de conexión entre Lima y las regiones de la sierra central. La situación se agravó por el alto flujo de viajeros generado por el feriado largo de Fiestas Patrias.

El reporte sobre la congestión fue difundido cuando cientos de personas permanecían varadas en la carretera, con tiempos de espera que superaban las 16 horas en algunos tramos, según los reportes recogidos durante la jornada.

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El accidente ocurrió cuando ya estaba prevista una restricción para camiones

El colapso de la carretera se produjo el mismo día en que comenzó a regir una restricción temporal para vehículos de carga pesada por el feriado largo.

La medida, dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y fiscalizada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), limita la circulación de vehículos de carga con un peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas entre el kilómetro 19, en Ñaña, y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará, en ambos sentidos.

La restricción fue programada para los siguientes horarios:

Desde las 8.00 p. m. del viernes 24 de julio hasta las 8.00 a. m. del sábado 25 de julio.

Desde las 8.00 p. m. del sábado 25 de julio hasta las 8.00 a. m. del domingo 26 de julio.

Desde el mediodía hasta las 10.00 p. m. del miércoles 29 de julio.

Los camiones que se encuentren dentro del tramo restringido al inicio de la medida deben abandonarlo en un plazo máximo de 5 horas. Una vez fuera del corredor, no pueden volver a ingresar mientras dure la restricción. También está prohibido que estas unidades se estacionen en los márgenes de la vía durante el periodo de aplicación de la medida.

La disposición se estableció mediante la Resolución Directoral N.° 008-2026-MTC/18 y busca reducir el riesgo de accidentes y facilitar el desplazamiento de los viajeros durante los días de mayor demanda por las celebraciones patrias.