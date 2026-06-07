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Peruanas emprendedoras preparan pachamanca y humitas para ofrecer a electores en Carabayllo: "Sale calientito"

Las mujeres trabajadoras se organizaron desde tempranas horas para cocinar estos platos tradicionales y ofrecerlos en el marco de la segunda vuelta electoral, a precios que van desde S/25.

Venta de alimentos en la segunda vuelta electoral en Perú
Venta de alimentos en la segunda vuelta electoral en Perú | Composición LR / América Noticias
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Perú vive una jornada electoral este domingo 7 de junio y algo que no puede faltar es la comida. Desde las primeras horas, mujeres del distrito de Carabayllo preparan diversos platos para venderlos a los electores que acudan a sufragar en sus respectivos centros de votación, como parte de la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la República.

Según informó América Noticias, las emprendedoras cocinaban la pachamanca en ocho hornos artesanales, a la altura del kilómetro 21 de la av. Túpac Amarú, frente a la comisaría El Progreso. Una de las trabajadoras, identificada como Gladys, afirmó que los platos se ofrecerán en tres sabores y tendrán un precio de S/25, S/30 y S/35.

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Ofrecen humitas, caldo de mote y antichuchos en la segunda vuelta

Otra mujer contó que también preparan humitas, un plato tradicional andino hecho a base de choclo (maíz tierno). Ella aseguró que la preparación de estos alimentos se realiza desde muy temprano para ofrecer un producto fresco a los comensales. “Solamente la carne se sazona de un día para otro. Sale fresquito, calientito va a salir”, informó.

En la primera vuelta, vendió 60 platos y este domingo espera vender 65. “Como somos bastantes, hay que dejar que todos vendan”, añadió la trabajadora mientras terminaba de alistar sus porciones.

En otros puntos de la capital, también se observó a personas vendiendo caldo de mote, panchos y antichuchos, aperitivos que suelen ofrecerse en los exteriores de los centros de votación.

Los peruanos están llamados a votar desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en el marco de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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