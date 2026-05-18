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Fenómeno El Niño afectaría ventas en Gamarra: ¿Gobierno apoyará a emprendedores? Esto dijo ministro

Las proyecciones apuntan a que el país tendrá un invierno más cálido de lo habitual. Frente a ello, el titular de la Producción no descartó un posible beneficio para trabajadores del emporio comercial.

Ventas en Gamarras serían afectadas por fenómeno El Niño
Ventas en Gamarras serían afectadas por fenómeno El Niño | Composición LR / Andina
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Una nueva preocupación surge por el Fenómeno de El Niño. Tras la advertencia sobre la continuidad de altas temperaturas y un invierno más cálido de lo habitual, el ministro de la Producción, César Quispe, reconoció que esto podría generar repercusiones directas en las ventas de la campaña que suele realizar el Emporio Comercial de Gamarra.

El titular de la cartera consideró que el sector textil y de confecciones es muy sensible a estos eventos climáticos. Según explicó, al no haber un invierno marcado en julio o agosto, las personas podrían preferir no adquirir prendas abrigadoras, lo que reduciría los márgenes de venta que suelen tener cada año los emprendedores del conglomerado ubicado en el distrito de La Victoria.

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¿Gobierno apoyará a emprendedores ante El Niño?

Si bien aún no se conoce el impacto real que podría generar este fenómeno en el comercio de Gamarra, en principio el ministro Quispe recomendó a los empresarios estar atentos a la información que se brinde desde fuentes oficiales y ser prudentes con su producción. “La idea es no generar un sobre stock de sus productos para una estación que no habría”, indicó.

Asimismo, no descartó que el Gobierno brinde beneficios a este sector si la situación lo amerita. “En ese caso, se vería que el Estado pueda dar algunas facilidades o garantías para que el emprendedor pueda acceder a financiamiento especial con tasa diferenciada”, precisó en entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR).

Perú tendrá un invierno más cálido

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN) prevé que el país experimente un otoño e invierno ligeramente más cálidos de lo habitual. Este comportamiento se debería al intercambio de energía entre el océano y la atmósfera.

Además, se estima que el ingreso a la estación seca desde junio reducirá la presencia de lluvias, que serían esporádicas y de baja intensidad, por lo que se descartan escenarios de desbordes de ríos o aumentos significativos de caudales.

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