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Deportes

Partidos de hoy, domingo 26 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos del Brasileirao y la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de julio. Foto: composición LR/Corinthians/Alianza Lim
Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de julio. Foto: composición LR/Corinthians/Alianza Lim
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 26 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, L1 Max, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Alianza Lima será el principal protagonista de la jornada con su visita a Comerciantes Unidos por la Liga 1. Por su parte, los peruanos Erick Noriega y André Carrillo verán acción en una fecha marcada por varios partidazos en Brasil.

PUEDES VER: Sporting Cristal - Bragantino: día, hora y canal del partido de vuelta por los Playoffs de Copa Sudamericana 2026

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • UTC vs Moquegua
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos del Brasileirao HOY

  • Cruzeiro vs Botafogo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TVGlobo
  • Bahia vs Corinthians
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Flamengo vs São Paulo
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: YouTube de Flamengo
  • Grêmio vs Fluminense
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz
  • Palmeiras vs Atlético Mineiro
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz

Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina

  • Estudiantes de La Plata vs Independiente
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Boca Juniors vs Deportivo Riestra
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN, TNT Sports.

Partidos de HOY en la Serie A de Ecuador

  • Orense vs Independiente del Valle
  • Hora: 3.45 p. m.
  • Canal: Zapping
  • Barcelona SC vs LDU de Quito
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN, Zapping
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