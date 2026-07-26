Partidos de hoy, domingo 26 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos del Brasileirao y la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 26 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como ESPN, L1 Max, Zapping o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Alianza Lima será el principal protagonista de la jornada con su visita a Comerciantes Unidos por la Liga 1. Por su parte, los peruanos Erick Noriega y André Carrillo verán acción en una fecha marcada por varios partidazos en Brasil.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- UTC vs Moquegua
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos del Brasileirao HOY
- Cruzeiro vs Botafogo
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: TVGlobo
- Bahia vs Corinthians
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Flamengo vs São Paulo
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: YouTube de Flamengo
- Grêmio vs Fluminense
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Palmeiras vs Atlético Mineiro
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
Partidos de HOY en la Liga Profesional Argentina
- Estudiantes de La Plata vs Independiente
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Boca Juniors vs Deportivo Riestra
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN, TNT Sports.
Partidos de HOY en la Serie A de Ecuador
- Orense vs Independiente del Valle
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: Zapping
- Barcelona SC vs LDU de Quito
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN, Zapping