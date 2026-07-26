Novia de Mark Vito sorprende al hablar de su relación con Keiko Fujimori: "Es muy cordial conmigo"

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Mark Vito y su pareja, la influencer y empresaria huancaína Leslie Echevarría, asistieron a la celebración organizada por el Team Reales de 'La Granja VIP', donde ambos compartieron con los asistentes y brindaron declaraciones a la prensa. Durante el evento, la pareja fue entrevistada por el portal Show.pe y respondió sobre distintos aspectos de su vida personal.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Leslie Echevarría habló por primera vez sobre la relación que mantiene con Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú y exesposa de Mark Vito. Además, se refirió al vínculo que ha construido con la hija que ambos tienen en común: Kaori y Kyara Villanella.

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Novia de Mark Vito revela cómo es su relación con Keiko Fujimori

Durante la entrevista, Leslie Echevarría descartó que exista algún tipo de rivalidad con Keiko Fujimori y señaló que las especulaciones suelen surgir por lo que se comenta en las redes sociales. Según explicó, su novio Mark Vito mantiene una buena relación con la madre de sus hijas y ella también ha logrado construir un vínculo cercano con las menores.

"Nosotros entendemos que las redes puedan generar siempre conflictos o rivalidades, pero la verdad es que Mark tiene una excelente relación con la mamá de sus hijas y, de hecho, yo también tengo una relación muy bonita con sus hijas, son muy cordiales conmigo, entonces siempre le vamos a desear lo mejor", señaló muy sonriente la influencer.

Mark Vito le desea suerte a Keiko Fujimori en su etapa como presidenta del Perú

Por su parte, Mark Vito también aprovechó la entrevista para expresar sus buenos deseos hacia Keiko Fujimori en esta nueva etapa como presidenta del Perú. El norteamericano afirmó que espera que su gestión sea exitosa, ya que considera que ello beneficiará a todos los peruanos.

"Ella sabe que le deseo todo el éxito del mundo y su éxito es el éxito de todo el país. Entonces, que sigan los éxitos", finalizó.