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Un joven peruano logró ganar más de S/3.000 vendiendo chocotejas en las calles de Lima. Su hazaña, que comenzó como un reto en las redes sociales, ha generado sorpresa entre sus seguidores y usuarios de TikTok, ya que su ganancia neta equivale a casi el triple de lo que puede percibir un trabajador en el Perú con un sueldo mínimo.

El reto de vender chocotejas

El protagonista detrás de esta historia es un joven emprendedor conocido por su cuenta ‘Papitejas’. Su historia inició hace un mes cuando se propuso convertir S/100 en S/3.000 vendiendo chocotejas en las calles de la capital. “Para lograrlo, tengo que vender 26 días unas 60 chocotejas a S/2.50 cada una, y descansaré cuatro días”, explicó en su primer video.

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Aunque algunos se mostraron incrédulos frente a su objetivo, otros apoyaron su iniciativa y lo motivaron a intentarlo. Así, este trabajador salió a ofrecer su producto caminando por las avenidas y subiendo a los micros, y casi siempre dejó registro de sus ventas en videos de su cuenta de TikTok. Su popularidad fue tal que empezaron a hacerle pedidos a través de las redes sociales.

Meta cumplida

Transcurrido los 30 días de su reto, el joven volvió a aparecer para contar que había logrado su objetivo al conseguir S/3.059 de ganancia líquida, restando la inversión de S/1.205 que hizo durante el mes. “No les miento, fue un proceso duro, pero nunca me rendí y tuve el apoyo emocional de mi familia”, contó.

Tras conseguir esta meta y, en vista de los buenos resultados, aseguró que seguirá ofreciendo su dulce tradicional, pero ya no tanto en las calles. “Me enfocaré en mejorar el producto y que sean las mejores chocotejas que prueben”, afirmó, mostrándose agradecido con todas las personas que colaboraron con su proyecto.

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