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Marina de Guerra prevé que oleaje anómalo se extienda en la costa peruana hasta el 16 de junio

El fenómeno ha dejado dos pescadores fallecidos y más de 100 puertos cerrados. Las regiones más afectadas, como Áncash e Ica, han registrado paralizaciones en la actividad pesquera y daños significativos en sus costas.

Oleaje anómalo en Perú deja daños en infraestructura costera y afecta actividades pesqueras
Oleaje anómalo en Perú deja daños en infraestructura costera y afecta actividades pesqueras | Foto: difusión/Ozono TV
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Con el oleaje anómalo aún presente en gran parte del litoral peruano, la Marina de Guerra prevé que sus efectos continúen hasta el 16 de junio. El fenómeno ya dejó dos pescadores fallecidos, otros dos desaparecidos, más de 100 puertos cerrados y diversos daños en infraestructura costera, además de afectar las actividades pesqueras en varias regiones del país.

El vocero de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, Álvaro Manrique, informó que la institución emitirá un nuevo aviso especial para prolongar la alerta desde el 11 de junio por cinco días adicionales.

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'De acuerdo a la evaluación que hemos realizado de las condiciones atmosféricas y oceanográficas en la zona generadora de estos oleajes, vamos a emitir el día de mañana un nuevo aviso especial con un horizonte proyectivo de cinco días más de oleaje ligero para todo nuestro litoral', señaló en declaraciones a Canal N.

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Muertos, desaparecidos y puertos cerrados

Las consecuencias más graves se registraron durante los últimos días. Este martes 9 de junio localizaron los cuerpos de dos pescadores que desaparecieron luego del naufragio de una embarcación artesanal en la playa Yumaque, dentro de la Reserva Nacional de Paracas.

A ello se suma otro accidente marítimo ocurrido en la provincia de Camaná, en Arequipa. Una embarcación sucumbió ante la fuerza del mar con cuatro tripulantes a bordo. Dos lograron ponerse a salvo, mientras que los otros dos continúan desaparecidos.

El momento más crítico del evento ocurrió entre el domingo 8 y el lunes 9 de junio, cuando las olas alcanzaron hasta cinco metros de altura en algunos sectores del litoral.

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Daños en varias regiones

Las fuertes marejadas también provocaron afectaciones en distintos puntos de la costa. Áncash figura entre las regiones más golpeadas. En la provincia de Casma, el fenómeno destruyó dos embarcaciones pesqueras en Puerto Casma y en el balneario de Tortugas, ubicado en el distrito de Comandante Noel.

En Chimbote, el agua superó el enrocado del malecón Grau e inundó calles cercanas al mar, lo que dificultó el tránsito de vehículos y peatones. Además, los pescadores de la zona permanecen sin poder realizar sus faenas desde hace varios días.

En Tambo de Mora, provincia de Chincha (Ica), más de 500 hombres de mar suspendieron sus labores debido a las condiciones adversas del océano.

La fuerza de las olas también dañó parte del antiguo muelle de Puerto Eten, en Chiclayo, y obligó a unos 200 pescadores a paralizar sus actividades, con el consecuente impacto económico para sus familias.

Los efectos alcanzaron incluso a la fauna marina. En Lima, un lobo marino apareció herido en la playa Los Yuyos, en la Costa Verde, presuntamente tras ser golpeado por el fuerte oleaje.

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