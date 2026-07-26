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Prensa no pudo acceder a la votación para la Mesa Directiva del Senado

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) calificó lo ocurrido como un preocupante gesto de opacidad en el inicio de funciones del nuevo Congreso bicameral.

Prensa no pudo acceder a la votación para la Mesa Directiva del Senado
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La prensa no pudo acceder a la Cámara de Senadores para cubrir la votación para la Mesa Directiva. En su lugar, periodistas de diferentes medios fueron ubicados en un espacio donde se colocaron tres televisores que transmitían la votación.

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Debido a esto, la cobertura fue realizada únicamente por la señal oficial del Congreso, privando a la ciudadanía de los planos detalle y ángulos que brinda la prensa.

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Diferentes medios de comunicación indicaron que el espacio donde los ubicaron ni siquiera contaba con sillas para todos ni un lugar adecuado para colocar los equipos.

ANP sobre restricción a periodistas: Es un gesto de opacidad

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) calificó lo ocurrido como un preocupante gesto de opacidad en el inicio de funciones del nuevo Congreso bicameral.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la ANP señaló que los hombres y mujeres de prensa no pudieron ingresar a la Cámara de Senadores debido a que no se habría previsto un espacio destinado para la cobertura de los medios de comunicación.

Como consecuencia, los periodistas se vieron impedidos de realizar su labor de manera presencial.

Frente a esta situación, el gremio exhortó al Congreso de la República a adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del trabajo periodístico.

Asimismo, remarcó que la cobertura informativa requiere que los reporteros puedan encontrarse en el lugar donde ocurren los hechos y no limitarse a seguir la transmisión del Canal del Congreso, especialmente cuando se trata de una cámara que tomará decisiones de alto interés público.

"La cobertura periodística exige estar en el lugar de los hechos y no solo seguir la transmisión del Canal del Congreso, más en la cámara que adoptará decisiones de alta relevancia pública", se lee en su comunicado.

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