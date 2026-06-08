HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Resultados ONPE en vivo: ¿Keiko o Sánchez? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

¡Histórico muelle en ruinas! Fuertes oleajes dejan graves daños en puerto de Chiclayo y perjudican a pescadores

Los hombres de mar piden a las autoridades ejecutar el mantenimiento urgente en Puerto Eten, debido al riesgo que enfrenta su principal actividad de sustento para sus familias.

Los fuertes oleajes en la costa norte de Perú están causando graves daños en Lambayeque. El antiguo muelle de Puerto Eten se ha visto seriamente afectado, impidiendo que 200 pescadores trabajen.
Los fuertes oleajes en la costa norte de Perú están causando graves daños en Lambayeque. El antiguo muelle de Puerto Eten se ha visto seriamente afectado, impidiendo que 200 pescadores trabajen. | La República. | Emmanuel Moreno.
Escuchar
Resumen
Compartir

Los fuertes oleajes registrados en la costa norte del país causan severos daños en la región Lambayeque. Este lunes 8 de junio se reportó que la bravura del mar destruyó parte del antiguo muelle del distrito de Puerto Eten, en Chiclayo, e impidió que alrededor de 200 pescadores salgan a trabajar, lo que afecta seriamente su economía.

Noé Romero, vocero de los pescadores de Puerto Eten, informó que los oleajes arrasaron con gran parte de la infraestructura del muelle, que tiene 152 años de antigüedad. Los durmientes, vigas y otros componentes de madera quedaron varados a lo largo de la playa y tuvieron que ser recogidos por los propios pescadores con apoyo de maquinaria pesada de la municipalidad distrital.

TE RECOMENDAMOS

CONTEO RÁPIDO SACUDE LA SEGUNDA VUELTA: KEIKO HABLA Y SÁNCHEZ DA BALCONAZO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Asimismo, el dirigente explicó que las condiciones marítimas han impedido que cerca de 200 hombres de mar desarrollen sus labores desde el último fin de semana. Esta situación ha dejado a decenas de familias sin ingresos, por lo que muchos pescadores se dedican temporalmente a otras actividades, como el transporte, para generar dinero mientras esperan retomar sus faenas.

PUEDES VER: ¡Boda terminó con intervención policial! Policía clausura fiesta de novios por tener bebidas alcohólicas durante la ley seca

lr.pe

Exigen intervención urgente

Ante esta situación, Noé Romero exhortó a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque y del Ejecutivo a ejecutar trabajos de mantenimiento urgente en el muelle de Puerto Eten y advirtió que existe el riesgo de que la estructura quede inutilizable.

El dirigente recordó que el último mantenimiento integral se realizó hace más de 15 años, por lo que consideró prioritario intervenir la infraestructura, especialmente porque la zona ha sido mencionada como posible escenario para una misa del papa León XIV.

“Las maderas las recogemos nosotros y las volvemos a colocar cuando baja la marea, pero todo de manera artesanal. Hace falta un mantenimiento al muelle”, manifestó.

Alerta de Capitanía

La Capitanía de Puerto de Pimentel dispuso, desde el viernes 5 de junio, el cierre de puertos y caletas en Lambayeque debido a los oleajes anómalos. Según las autoridades marítimas, estas condiciones persistirían hasta el miércoles 10 de junio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

Intervienen a personero cuando llegaba a local de votación a bordo de una moto robada en Chiclayo

LEER MÁS
Mercado Modelo de Chiclayo: hallan boa en un costal y sujeto que la abandonó escapó de la policía

Mercado Modelo de Chiclayo: hallan boa en un costal y sujeto que la abandonó escapó de la policía

LEER MÁS
¿Tienes más de dos mascotas? Esta ciudad del Perú aplicará multas de hasta S/1.100 por incumplir nueva norma

¿Tienes más de dos mascotas? Esta ciudad del Perú aplicará multas de hasta S/1.100 por incumplir nueva norma

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Boda terminó con intervención policial! Policía clausura fiesta de novios por tener bebidas alcohólicas durante la ley seca

¡Boda terminó con intervención policial! Policía clausura fiesta de novios por tener bebidas alcohólicas durante la ley seca

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Caos en la Universidad de Ucayali: alertan ingreso de sujetos y quema de vehículos en plena toma estudiantil

Caos en la Universidad de Ucayali: alertan ingreso de sujetos y quema de vehículos en plena toma estudiantil

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025