Los fuertes oleajes en la costa norte de Perú están causando graves daños en Lambayeque. El antiguo muelle de Puerto Eten se ha visto seriamente afectado, impidiendo que 200 pescadores trabajen. | La República. | Emmanuel Moreno.

Los fuertes oleajes en la costa norte de Perú están causando graves daños en Lambayeque. El antiguo muelle de Puerto Eten se ha visto seriamente afectado, impidiendo que 200 pescadores trabajen. | La República. | Emmanuel Moreno.

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Los fuertes oleajes registrados en la costa norte del país causan severos daños en la región Lambayeque. Este lunes 8 de junio se reportó que la bravura del mar destruyó parte del antiguo muelle del distrito de Puerto Eten, en Chiclayo, e impidió que alrededor de 200 pescadores salgan a trabajar, lo que afecta seriamente su economía.

Noé Romero, vocero de los pescadores de Puerto Eten, informó que los oleajes arrasaron con gran parte de la infraestructura del muelle, que tiene 152 años de antigüedad. Los durmientes, vigas y otros componentes de madera quedaron varados a lo largo de la playa y tuvieron que ser recogidos por los propios pescadores con apoyo de maquinaria pesada de la municipalidad distrital.

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Asimismo, el dirigente explicó que las condiciones marítimas han impedido que cerca de 200 hombres de mar desarrollen sus labores desde el último fin de semana. Esta situación ha dejado a decenas de familias sin ingresos, por lo que muchos pescadores se dedican temporalmente a otras actividades, como el transporte, para generar dinero mientras esperan retomar sus faenas.

Exigen intervención urgente

Ante esta situación, Noé Romero exhortó a las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque y del Ejecutivo a ejecutar trabajos de mantenimiento urgente en el muelle de Puerto Eten y advirtió que existe el riesgo de que la estructura quede inutilizable.

El dirigente recordó que el último mantenimiento integral se realizó hace más de 15 años, por lo que consideró prioritario intervenir la infraestructura, especialmente porque la zona ha sido mencionada como posible escenario para una misa del papa León XIV.

“Las maderas las recogemos nosotros y las volvemos a colocar cuando baja la marea, pero todo de manera artesanal. Hace falta un mantenimiento al muelle”, manifestó.

Alerta de Capitanía

La Capitanía de Puerto de Pimentel dispuso, desde el viernes 5 de junio, el cierre de puertos y caletas en Lambayeque debido a los oleajes anómalos. Según las autoridades marítimas, estas condiciones persistirían hasta el miércoles 10 de junio.

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