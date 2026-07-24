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Enorme incendio en fábrica de cosméticos en Los Olivos cerca de la Universidad César Vallejo

Un almacén de 1.200 metros cuadrados quedó completamente afectado por las llamas. Al menos 24 unidades de bomberos atendieron la emergencia y la UCV anunció la virtualidad durante todo el día.

Un incendio de gran magnitud se desató en una fábrica de cosméticos en Los Olivos, Perú, durante la madrugada de este viernes. La emergencia fue reportada a las 3:00 a.m.
Un incendio de gran magnitud se desató en una fábrica de cosméticos en Los Olivos, Perú, durante la madrugada de este viernes. La emergencia fue reportada a las 3:00 a.m. | Difusión
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Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este viernes en una fábrica de cosméticos ubicada en el cruce de las avenidas San Genaro y San Andrés, en el distrito de Los Olivos. La emergencia fue reportada minutos antes de las 3.00 a. m. y ha movilizado a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Ampliaremos en breve.

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