Un tránsfuga rompió el bloque de oposición en la elección en el Senado

La presidencia del Senado se instala en medio de un quiebre de la oposición.

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Antes de que comenzara la sesión que definiría la presidencia del Senado, el candidato del bloque de oposición, Daniel Barragán, manifestó que esperaba que no hubiera "traidores" durante la elección.

En la misma línea, Flavio Figallo, vocero del Buen Gobierno, aseguró que los integrantes de la coalición mostrarían públicamente sus cédulas de votación y descartó la posibilidad de que existiera un voto disidente dentro de la oposición.

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Desde Ahora Nación, la senadora Mirtha Vásquez sostuvo que exhibir el voto era una muestra de transparencia y una forma de generar confianza en el proceso. A su turno, el senador de Juntos por el Perú José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, afirmó que "no habrá ningún traidor".

Mientras el bloque de oposición transmitía confianza en la lealtad de sus integrantes, la percepción en el oficialismo era distinta.

La fujimorista Patricia Juárez sostuvo que existían senadores de otras bancadas que no estaban dispuestos a poner obstáculos para la conformación de la Mesa Directiva.

Su colega de bancada Héctor Ventura señaló que los voceros del oficialismo habían mantenido conversaciones con representantes de otras agrupaciones. Por su parte, Katherine Ampuero, de Renovación Popular, afirmó que senadores de El Buen Gobierno y Obras emitirían un "voto responsable".

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Final inesperado

Al cierre de la edición, las bancadas de izquierda no sabían quién los traicionó. Luego de la votación, la senadora Silvana Robles apareció como la principal sospecha, al no haber mostrado su voto. Ella lo negó apelando a su combatividad contra Dina Boluarte.

Más tarde, Juntos por el Perú anunció el inicio de un proceso disciplinario interno contra Robles, pero para esclarecer por qué no mostró el voto, si eso fue un acuerdo de la bancada.

El regreso de los tránsfugas

Iber Maraví

“Mostré públicamente mi voto en la elección de la Mesa Directiva del Senado porque es la forma más transparente y sincera de agradecer la confianza del país que me eligió para representarlo. No hacerlo habría significado una traición al pueblo y un sometimiento al fujimorismo”.

Alfonso López Chau

“Todos los congresistas de Ahora Nación mostraron su voto. Los cuatro exhibieron su cédula; ahí están los votos de Ahora Nación. Lo primero que creemos que debe ocurrir es que el partido Juntos por el Perú, al que pertenece Silvana Robles, dé las explicaciones correspondientes”.

Jaime Delgado

“Queremos manifestar nuestra preocupación porque obviamente ustedes han visto que estamos frente a un acto de traición de alguno de los integrantes que seguramente se sabrá en algún momento. No quiero mencionar nombres, pero más allá de eso nos preocupan las malas prácticas”.

Flavio Figallo

“Mira, no soy yo el que va a juzgar. Lo que tenemos que hacer es ver con cuidado qué es lo que ha ocurrido. Cada partido será responsable. Nosotros hemos votado como corresponde, hemos cumplido con nuestro deber, lo repito, y estamos orgullosos de hacerlo cada vez que haya una participación”.

Jaime Quito

“Ella (Silvana Robles) indica que votó por la lista número dos, pero lo que tiene que hacerse es verificar las cámaras de seguridad (…) Seguramente cada bancada tendrá reuniones internas para precisar lo que ha acontecido, pero de ninguna manera se pueden aceptar o permitir actos de traición”.

Ernesto Zunini

“Reafirmo mi convicción de actuar siempre bajo principios democráticos, honrando el voto de quienes confiaron en mí para defender sus causas. Desde mi espacio como parte del bloque democrático, me mantengo vigilante trabajando con transparencia y firmeza por el bienestar de todos”.

Martha Chávez

“Todo ha salido conforme lo esperábamos (...) es irrespetuoso señalar eso (compra de votos) y que traten de ser lo más democrático. Los parlamentarios no deben ser objeto de presión alguna para cambiar su opinión”.

Héctor Ventura

“Los voceros han estado en constante diálogo. Cada vocero ha estado informando a su bancada. Yo puedo asumir de que se han estado buscando las mejores salidas para llegar a un acuerdo institucional y sobre todo buscando la transparencia”.

Katherine Ampuero

“Yo creo que hay más de uno dentro de otros partidos como por ejemplo Buen Gobierno, Obras u otros que van a dar un voto responsable el día de hoy. Nosotros confiamos firmemente en ello”.

Patricia Juárez

“Estoy convencida de que hay muchos senadores que consideran que el Perú atraviesa un momento de paralización y que, en estas circunstancias, no se deben poner piedras en el camino ni obstaculizar el desarrollo del país”