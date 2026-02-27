HOYSuscripcion LR Focus

Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Profesor mexicano resuelve examen de admisión de la UNI de hace 30 años y queda en shock: “La parte matemática es aterradora”

El creador de contenido del canal de YouTube Math Rocks admitió que varias preguntas exigen calculadora y un razonamiento avanzado, por lo que optó por concentrarse en un solo curso de Matemática al no encontrar la forma de desarrollar algunos de los ejercicios.

El creador de contenido y docente de matemática pura en México quedó impactado con el examen de admisión de 1993 de la UNI.
El creador de contenido y docente de matemática pura en México quedó impactado con el examen de admisión de 1993 de la UNI. | Foto: composición LR

El examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es considerado por muchos y alumnos como uno de los más difíciles de Latinoamérica, debido al alto nivel de exigencia académica que presenta, en especial en el área de números. Para comprobar el grado de dificultad, un profesor de matemática pura e investigador de México, conocido por su canal de YouTube Math Rocks, resolvió una de estas pruebas de ingreso aplicada hace 30 años.

El docente desarrolló un total de treinta ejercicios, colocando en cada uno de ellos el procedimiento paso a paso y se enfocó en un solo curso, debido a que identificó problemas para los cuales no supo cómo plantear la solución. "Dejé Trigonometría y Geometría para después porque hay problemas que no tengo idea de cómo se resuelven", comentó.

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

¿Qué dijo el docente de México sobre la prueba de la UNI?

"Solucionario del examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería del año de 1993, considerado el más difícil en la historia de la universidad. La parte matemática es aterradora", colocó en su descripción de video. En ese contexto, el influencer y académico de matemática comentó que la evaluación presentaba una complejidad considerable y que varios planteamientos exigían un razonamiento avanzado.

"Me costó trabajo. Hay preguntas que no se resulven de manera inmediata siendo yo matemático, ahora imagínate un joven de 16 años. No sé por qué en los (años) 90 a la UNI se les hacía por preguntar cosas tan extrañas", explicó.

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: "Quería dar un paso diferente"

Profesor mexicano resuelve examen de admisión de la UNI de hace 30 años y queda en shock. Foto: captura YouTube

Profesor mexicano resuelve examen de admisión de la UNI de hace 30 años y queda en shock. Foto: captura YouTube

Por otro lado, no dudó en resaltar la alta exigencia de la Universidad Nacional de Ingeniería, ya que se encontró con un ejercicio que tuvo que desarrollar con apoyo de una instrumento de cálculo, al no hallar una forma directa de abordarlo. Además, comentó que algunos de sus alumnos aún no podrían resolver este tipo de planteamientos.

"Yo entiendo que este tipo de preguntas no les dejan sacar la calculadora, pero no sé como hacerlo con desigualdades o utilizando algún artilugio aritmético (...) No sé cómo les pueden preguntar este tipo de cosas. Esto parece trabalenguas. Si eso yo lo pongo (como ejercicio) a mis estudiantes de licenciatura de álgebra, no tienen ni idea de cómo se resuelve", sentenció.

