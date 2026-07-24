Congreso EN VIVO: senadores y diputados presentan listas de candidatos a las Mesas Directivas

El Congreso vive una jornada clave en la conformación de sus Mesas Directivas. Los diputados tienen desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos ante la Cámara de Diputados. Los senadores, en cambio, disponen de un plazo más amplio: desde las 9 am hasta las 12 de la noche de este 25 de julio. La República sigue en vivo cada movimiento de bancadas y alianzas en esta disputa por la conducción del nuevo Congreso bicameral.

Listas a las Mesas Directivas del Congreso ÚLTIMAS NOTICIAS 08:19 Jaime Quito propone un frente de consenso para evitar que el fujimorismo controle las Mesas Directivas El senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, planteó la necesidad de una alianza amplia entre bancadas para impedir que el fujimorismo asuma el control del Congreso. "Tenemos la responsabilidad histórica de evitar que el fujimorismo tenga el control del Senado y de Diputados, y por lo tanto del Congreso", afirmó. El legislador llamó a las demás bancadas a constituir un frente y presentar una lista de consenso para las Mesas Directivas de ambas cámaras, con el objetivo de enfocar la gestión del nuevo periodo en resolver los problemas del país. 08:08 Vocera de Renovación Popular pide que Fuerza Popular lidere las Mesas Directivas del Congreso La bancada de Renovación Popular planteó que sea Fuerza Popular quien asuma la conducción de ambas cámaras del nuevo Congreso. Milagros Aguayo, vocera alterna del partido, sostuvo que la agrupación de Keiko Fujimori debería encabezar tanto el Senado como la Cámara de Diputados ante la coyuntura que atraviesa el país. Además mencionó que Alejandro Muñante está postulando a ser miembro de la Mesa Directiva del Senado. 07:52 Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado El Partido del Buen Gobierno confirmó su ingreso a la alianza opositora que buscará la Mesa Directiva del Senado. Flavio Figallo, vocero de la agrupación, indicó que su partido integrará una lista junto con Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras, aunque todavía no se define qué senador de su bancada ocupará un lugar en la fórmula ni qué cargo asumiría. Figallo señaló que cualquiera de los siete senadores de su agrupación podría ser designado, y explicó que la decisión responde a la necesidad de restablecer el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. 07:37 Senadores y diputados tomaron juramento de sus cargos Durante el 24 de julio, los senadores y diputados electos asistieron al Congreso de la República para juramentar sus cargos. La primera sesión se realizó a las 11 de la mañana, la cual contó con la participación de los senadores electos de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. A las 4 de la tarde se retomó la juramentación de los diputados electos por los partidos políticos mencionados anteriormente.