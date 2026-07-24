HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Congreso EN VIVO: senadores y diputados presentan listas de candidatos a las Mesas Directivas

Los diputados tienen plazo hasta las 5 de la tarde para inscribir sus listas ante la Mesa Directiva de la Cámara Baja, mientras los senadores cuentan con margen hasta la medianoche de este 25 de julio. Sigue aquí las incidencias de la jornada.

Este 26 de julio se elegirán a las Mesas Directivas del Congreso. Foto: composición LR
Este 26 de julio se elegirán a las Mesas Directivas del Congreso. Foto: composición LR
Compartir

El Congreso vive una jornada clave en la conformación de sus Mesas Directivas. Los diputados tienen desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos ante la Cámara de Diputados. Los senadores, en cambio, disponen de un plazo más amplio: desde las 9 am hasta las 12 de la noche de este 25 de julio. La República sigue en vivo cada movimiento de bancadas y alianzas en esta disputa por la conducción del nuevo Congreso bicameral.

Únete a nuestro canal de política y economía

Listas a las Mesas Directivas del Congreso ÚLTIMAS NOTICIAS

08:19
25/7/2026

Jaime Quito propone un frente de consenso para evitar que el fujimorismo controle las Mesas Directivas

El senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, planteó la necesidad de una alianza amplia entre bancadas para impedir que el fujimorismo asuma el control del Congreso. "Tenemos la responsabilidad histórica de evitar que el fujimorismo tenga el control del Senado y de Diputados, y por lo tanto del Congreso", afirmó. El legislador llamó a las demás bancadas a constituir un frente y presentar una lista de consenso para las Mesas Directivas de ambas cámaras, con el objetivo de enfocar la gestión del nuevo periodo en resolver los problemas del país.

08:08
25/7/2026

Vocera de Renovación Popular pide que Fuerza Popular lidere las Mesas Directivas del Congreso

La bancada de Renovación Popular planteó que sea Fuerza Popular quien asuma la conducción de ambas cámaras del nuevo Congreso. Milagros Aguayo, vocera alterna del partido, sostuvo que la agrupación de Keiko Fujimori debería encabezar tanto el Senado como la Cámara de Diputados ante la coyuntura que atraviesa el país. Además mencionó que Alejandro Muñante está postulando a ser miembro de la Mesa Directiva del Senado. 

07:52
25/7/2026

Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

El Partido del Buen Gobierno confirmó su ingreso a la alianza opositora que buscará la Mesa Directiva del Senado. Flavio Figallo, vocero de la agrupación, indicó que su partido integrará una lista junto con Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras, aunque todavía no se define qué senador de su bancada ocupará un lugar en la fórmula ni qué cargo asumiría. Figallo señaló que cualquiera de los siete senadores de su agrupación podría ser designado, y explicó que la decisión responde a la necesidad de restablecer el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso.

07:37
25/7/2026

Senadores y diputados tomaron juramento de sus cargos

Durante el 24 de julio, los senadores y diputados electos asistieron al Congreso de la República para juramentar sus cargos. La primera sesión se realizó a las 11 de la mañana, la cual contó con la participación de los senadores electos de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. A las 4 de la tarde se retomó la juramentación de los diputados electos por los partidos políticos mencionados anteriormente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

LEER MÁS
Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

LEER MÁS
Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

LEER MÁS
Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

LEER MÁS
Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

LEER MÁS
Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

LEER MÁS
ONPE realizó sorteo de miembros de mesa: más de 800 mil peruanos fueron escogidos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

ONPE realizó sorteo de miembros de mesa: más de 800 mil peruanos fueron escogidos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

LEER MÁS
Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

LEER MÁS
Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

LEER MÁS
Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025