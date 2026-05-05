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Sociedad

¿Quieres potenciar tu CV? UNI lanza más de 80 cursos online gratis de inteligencia artificial, robótica y análisis de datos

Los cursos se dictarán de forma 100% virtual y se iniciarán el 12 de mayo, tras matrículas que comenzaron el 4 de mayo. Se contará con docentes especializados y la opción de un certificado oficial.

La UNI ofrece más de 80 cursos virtuales gratuitos en ciencia, tecnología e inteligencia artificial
La UNI ofrece más de 80 cursos virtuales gratuitos en ciencia, tecnología e inteligencia artificial | Composición LR
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lanzó más de 80 cursos virtuales gratuitos dirigidos a estudiantes, egresados y trabajadores del sector público de todo el país, con el objetivo de fortalecer sus habilidades digitales en ciencia, tecnología, innovación e inteligencia artificial.

La iniciativa forma parte de la novena edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), impulsado por la Oficina de Tecnologías de la Información de la universidad, orientada a reforzar las competencias tecnológicas y alinearlas con las actuales demandas del mercado laboral.

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¿Cómo inscribirte en los cursos de la UNI?

Las clases se dictarán 100% en modalidad virtual, con sesiones en vivo a través de Zoom y YouTube, además de acceso a grabaciones para repaso. Los participantes contarán con docentes especializados y contenido actualizado que incorpora herramientas de inteligencia artificial. Asimismo, podrán obtener un certificado oficial avalado por la UNI mediante un pago opcional de S/50 por curso.

Únicamente podrán inscribirse estudiantes y egresados de cualquier universidad e instituto que cuenten con correo institucional activo, así como trabajadores del sector público con correo vigente. Las matrículas se iniciaron el 4 de mayo y las clases comenzarán el 12 de mayo.

Los interesados pueden solicitar más información e inscribirse a través del WhatsApp 971 683 282.

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¿Qué cursos se ofrecen?

La casa de estudios incluye cursos en diversas áreas clave de la formación tecnológica y profesional, entre las que se incluyen análisis de datos, ciencia de datos y business intelligence; bases de datos y gestión de la información; ciberseguridad y redes; cloud computing, DevOps y automatización TI; diseño UX/UI, multimedia y comunicación digital; geomática y teledetección; gestión de proyectos, procesos y transformación digital; industria, producción e innovación; ingeniería, CAD, BIM y manufactura; inteligencia artificial, machine learning y tecnologías avanzadas; IoT, robótica y tecnologías emergentes; normas, calidad, gobierno TI y gestión empresarial; productividad y automatización empresarial con herramientas Microsoft y entornos low-code; así como programación y desarrollo de software.

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