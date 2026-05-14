Investigadores de la UNI ganan financiamiento para IA que detectará tala ilegal en la Amazonía peruana

Proyecto de monitoreo acústico busca reforzar la vigilancia ambiental en zonas de difícil acceso | Minam

Proyecto de monitoreo acústico busca reforzar la vigilancia ambiental en zonas de difícil acceso | Minam

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Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) obtuvo un financiamiento de S/350.000 de ProCiencia para desarrollar un sistema de inteligencia artificial que permitirá detectar tala ilegal en la Amazonía peruana mediante análisis de sonidos en tiempo real. El proyecto busca reforzar la vigilancia ambiental en zonas de difícil acceso.

La propuesta, denominada “Validación y optimización de un sistema de monitoreo acústico basado en Edge AI para la detección de tala ilegal en ecosistemas amazónicos”, utiliza sensores acústicos para identificar ruidos asociados a actividades ilegales, como motosierras y maquinaria pesada. El sistema generará alertas tempranas para apoyar las labores de control y fiscalización en campo.

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Financiamiento y trabajo articulado

El desarrollo se realiza en coordinación con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM). El concurso forma parte del programa de Proyectos de Investigación impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de su línea de desarrollo tecnológico 2026.

El equipo también cuenta con el respaldo del Vicerrectorado de Investigación de la UNI, que apoyó una fase previa del proyecto para su validación en condiciones cercanas a entornos reales.

Los investigadores señalaron que la herramienta podría aplicarse en sistemas de vigilancia ambiental para fortalecer la protección de ecosistemas amazónicos frente a la tala ilegal.