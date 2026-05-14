HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sociedad

Investigadores de la UNI ganan financiamiento para IA que detectará tala ilegal en la Amazonía peruana

Un equipo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) recibe S/350.000 de ProCiencia para desarrollar un sistema de inteligencia artificial destinado a detectar tala ilegal en la Amazonía peruana.

Proyecto de monitoreo acústico busca reforzar la vigilancia ambiental en zonas de difícil acceso
Proyecto de monitoreo acústico busca reforzar la vigilancia ambiental en zonas de difícil acceso | Minam
Escuchar
Resumen
Compartir

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) obtuvo un financiamiento de S/350.000 de ProCiencia para desarrollar un sistema de inteligencia artificial que permitirá detectar tala ilegal en la Amazonía peruana mediante análisis de sonidos en tiempo real. El proyecto busca reforzar la vigilancia ambiental en zonas de difícil acceso.

La propuesta, denominada “Validación y optimización de un sistema de monitoreo acústico basado en Edge AI para la detección de tala ilegal en ecosistemas amazónicos”, utiliza sensores acústicos para identificar ruidos asociados a actividades ilegales, como motosierras y maquinaria pesada. El sistema generará alertas tempranas para apoyar las labores de control y fiscalización en campo.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Un "Waze" para ciegos? El invento de estudiantes de la UNI que utiliza cámaras y láser para guiar por voz

lr.pe

Financiamiento y trabajo articulado

El desarrollo se realiza en coordinación con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM). El concurso forma parte del programa de Proyectos de Investigación impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de su línea de desarrollo tecnológico 2026.

El equipo también cuenta con el respaldo del Vicerrectorado de Investigación de la UNI, que apoyó una fase previa del proyecto para su validación en condiciones cercanas a entornos reales.

Los investigadores señalaron que la herramienta podría aplicarse en sistemas de vigilancia ambiental para fortalecer la protección de ecosistemas amazónicos frente a la tala ilegal.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Quieres potenciar tu CV? UNI lanza más de 80 cursos online gratis de inteligencia artificial, robótica y análisis de datos

¿Quieres potenciar tu CV? UNI lanza más de 80 cursos online gratis de inteligencia artificial, robótica y análisis de datos

LEER MÁS
¿Un "Waze" para ciegos? El invento de estudiantes de la UNI que utiliza cámaras y láser para guiar por voz

¿Un "Waze" para ciegos? El invento de estudiantes de la UNI que utiliza cámaras y láser para guiar por voz

LEER MÁS
UNI presenta su primer simulacro de admisión descentralizado en estas regiones del país: fechas y precios confirmados

UNI presenta su primer simulacro de admisión descentralizado en estas regiones del país: fechas y precios confirmados

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

Ramiro Prialé: la obra inconclusa de Rafael López Aliaga que sigue causando caos

LEER MÁS
Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

LEER MÁS
MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

LEER MÁS
Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025