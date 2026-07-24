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El pueblo con la forma más peculiar: 6.000 personas viven en una sola calle que se extiende a lo largo de 9 km

Con una historia que se remonta al siglo XIV y un extraño diseño, esta ciudad ha prosperado a lo largo de los años y es un atractivo turístico.

Un pueblo de Polonia concentra a casi 6.000 residentes a lo largo de una calle de 9 km. Foto: iStock
Un pueblo de Polonia concentra a casi 6.000 residentes a lo largo de una calle de 9 km. Foto: iStock
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El pueblo de Suloszowa, en el sur de Polonia, está considerado uno de los pueblos más curiosos de Europa debido a su peculiar trazado urbano. El pueblo, con aproximadamente 6.000 habitantes, se extiende a lo largo de una única carretera que tiene una longitud de 9 kilómetros, según información oficial del municipio.

Visto desde el aire, el pueblo aparece como una franja de tierra, flanqueada a ambos lados por campos de color verde y amarillo dorado. Debido a sus paisajes, Suloszowa también es conocida como la 'Pequeña Toscana'.

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Un estilo adaptado al campo

En este modelo de asentamiento, cada casa se ubica justo detrás de una parcela familiar larga y estrecha. Esto permite a los aldeanos acceder a sus cultivos directamente desde sus hogares. Esta estrategia de planificación, desarrollada hace siglos, simplifica la agricultura e integra las zonas residenciales y productivas.

La forma se desarrolló para resolver problemas prácticos relacionados con la distribución de tierras y el acceso a los recursos. Foto: iStock

La forma se desarrolló para resolver problemas prácticos relacionados con la distribución de tierras y el acceso a los recursos. Foto: iStock

Vida tradicional y naturaleza

Suloszowa destaca por conservar su estilo de vida tradicional, alejado del bullicio turístico. En el pueblo, los agricultores trabajan en los campos por las mañanas, y por las tardes, el humo que sale de las chimeneas y los aromas de la cocina local polaca siguen formando parte natural de la vida cotidiana.

El Parque Nacional de Ojcow, situado cerca del pueblo, es también una importante atracción turística de la región.

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La historia de Suloszowa

La historia de Sułoszowa se remonta a la Edad Media. La primera mención del pueblo en documentos data del siglo XIV. Sin embargo, existen vestigios de asentamientos en la zona mucho más antiguos. Durante siglos, el pueblo se desarrolló a la sombra de las cercanas Ojców y Pieskowa Skała, situadas en una importante ruta comercial que conectaba Cracovia con el norte.

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