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De las aulas peruanas a la competencia más difícil del mundo: conoce a los escolares que llevaron al Perú a destacar en la IMO 2026

Samir Ochoa y Kevin Pomasonco fueron los representantes del Perú en la competencia, reflejando dedicación y trabajo duro, con el objetivo de continuar sus estudios en prestigiosas instituciones.

La dedicación y esfuerzo de los escolares peruanos los llevaron a enfrentar a los mejores talentos del mundo, simbolizando el potencial académico del país en la ciencia y la investigación.
La dedicación y esfuerzo de los escolares peruanos los llevaron a enfrentar a los mejores talentos del mundo, simbolizando el potencial académico del país en la ciencia y la investigación. | Foto: Andina
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El Perú volvió a destacar en la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemática (IMO) 2026, considerada la competencia más importante del mundo para estudiantes con alto rendimiento en esta disciplina. El certamen se desarrolló del 10 al 21 de julio en Shanghái, China, y reunió a más de 600 participantes provenientes de 117 países, entre ellos la delegación peruana, que celebró su participación con un emotivo “¡Contigo, Perú!”.

En la clasificación general sobresalieron países como China, Estados Unidos, Rusia y Singapur. Entre las delegaciones hispanoamericanas con mejor desempeño figuraron México, Cuba, Perú y Venezuela. Detrás de este resultado se encuentran historias de dedicación, constancia y superación personal que llevaron a varios escolares peruanos a competir frente a los mejores talentos matemáticos del mundo.

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Samir Ochoa y Kevin Pomasonco representaron al Perú en la Olimpiada Internacional de Matemática 2026

Uno de los integrantes de la delegación fue Samir Ochoa, quien descubrió su interés por las matemáticas durante su infancia al acompañar a su padre, carpintero de oficio, en labores donde las mediciones y los cálculos formaban parte del trabajo diario. Con el paso de los años, esa curiosidad se convirtió en una preparación académica que le permitió participar en la IMO 2026 y afrontar dos exámenes de cuatro horas y media cada uno junto a los mejores estudiantes del mundo.

Samir tiene como objetivo continuar su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Consciente de las limitaciones económicas de su familia, busca obtener una beca que le permita alcanzar esa meta. El estudiante también reconoce como una de sus principales motivaciones a Renato Gaitán, compañero con quien compartió la experiencia de la Olimpiada Internacional de Matemática de 2025.

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Esfuerzo, disciplina y talento marcaron el camino de los escolares peruanos en la IMO 2026

Kevin Pomasonco también integró la representación nacional. Es el segundo de tres hermanos y encontró su interés por las matemáticas gracias a las enseñanzas de su hermano mayor, quien despertó en él la afición por resolver problemas desde pequeño. Su padre trabaja en el sector construcción y su madre se dedica al hogar.

Tanto Samir como Kevin estudian con una beca en el colegio Prolog y comparten un objetivo común: seguir desarrollándose académicamente para contribuir al país desde la ciencia y la investigación. Su participación en la IMO 2026 refleja el resultado de años de preparación y demuestra que el talento, acompañado de esfuerzo y oportunidades, puede llevar a estudiantes peruanos a competir en los escenarios académicos más exigentes del mundo. Al finalizar su participación, ambos celebraron junto a la delegación nacional con un mensaje que resumió el orgullo de representar al país: “¡Contigo, Perú!”.

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