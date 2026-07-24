Intervienen a médico de hospital de Tingo María por presuntamente atender a pacientes bajo efectos del alcohol

El director del hospital, Ricardo Díaz Bardales, confirmó que el cirujano Gerónimo Cano Núñez fue retirado preventivamente para asegurar la atención adecuada a los pacientes mientras se aclara la situación. | Foto: composición LR

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Un médico que prestaba servicios en el área de Emergencia del Hospital de Tingo María fue retirado de sus funciones luego de que surgieran reportes que lo señalaban por una presunta ingesta de alcohol mientras cumplía su jornada laboral. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 23 de julio y motivó la intervención inmediata de la dirección del establecimiento de salud.

El profesional involucrado fue identificado como Gerónimo Cano Núñez, especialista en Cirugía General. Tras conocerse el caso, la administración del hospital dispuso su separación preventiva del servicio y anunció el inicio de un procedimiento administrativo para esclarecer lo ocurrido y determinar si corresponde aplicar sanciones.

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Hospital de Tingo María separa de sus funciones a médico investigado por presunta ingesta de alcohol

La situación salió a la luz cuando una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) arribó al hospital con un paciente que necesitaba atención inmediata. Durante ese procedimiento, integrantes del personal asistencial advirtieron que el cirujano de turno presentaría signos compatibles con un posible consumo de alcohol, por lo que informaron lo sucedido a la jefatura de Emergencia.

Tras recibir la comunicación, el director del hospital, Ricardo Díaz Bardales, acudió personalmente al servicio para verificar la situación. Luego de evaluar el caso, resolvió retirar al médico de la atención de pacientes y convocar a otro especialista para garantizar la continuidad del servicio. Asimismo, aclaró que la presencia de efectivos en el establecimiento respondió a labores de seguridad y no a una detención del profesional.

Hospital iniciará proceso administrativo mientras se espera confirmar si el médico estaba bajo efectos del alcohol

La dirección del nosocomio informó que el médico permanecerá fuera de sus turnos mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente. De acuerdo con el director, la decisión fue adoptada en coordinación con la jefatura de Cirugía y el área de asesoría jurídica, con el objetivo de determinar las responsabilidades que pudieran existir.

Hasta el momento, las autoridades del hospital indicaron que no existe un resultado oficial que confirme si el profesional se encontraba bajo los efectos del alcohol durante su jornada. También permanece pendiente establecer si se le practicó un dosaje etílico tras la intervención. Mientras continúan las diligencias, el establecimiento mantiene la medida preventiva y espera contar con los elementos necesarios para esclarecer los hechos.