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En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, conmemorado cada 31 de mayo, fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los daños del consumo de cigarrillos y de la exposición al humo de otras personas. De acuerdo con datos internacionales, el tabaquismo provoca cerca de 8 millones de muertes al año en todo el planeta, de las cuales 1,6 millones corresponden a personas no fumadoras expuestas al humo ajeno. Incluso, en América se registran alrededor de un millón de fallecimientos anuales asociados al consumo de tabaco.

Este problema sigue siendo una de las mayores amenazas para la salud pública en el mundo y en el Perú, donde aproximadamente el 22% de todas las muertes registradas en el país guarda relación con el uso de productos derivados del tabaco, según el Ministerio de Salud (Minsa). La entidad registró que cada año se contabilizan 22.350 fallecimientos y más de 126.000 episodios de enfermedad vinculados a este hábito. Asimismo, el tabaquismo explica el 19% de las muertes por afecciones cardíacas.

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Tabaco: principal causa de muerte prevenible

De acuerdo con José Luis Cabrera Rivero, médico neumólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, solo bastan 10 segundos para que lo inhalado al fumar un cigarrillo sea absorbido a través de la sangre hacia centros regulatorios de satisfacción, donde se produce la liberación de dopamina, sustancia ligada a la sensación de bienestar y placer. “Se toma como una sensación placentera que genera la adicción que conocemos (…) Este consumo del tabaco genera un daño que se ve con el tiempo. Por eso, los pacientes consumen 5 o 10 años creyendo que no tendrá ninguna consecuencia”, precisó para La República.

Asimismo, Cabrera asegura que la ‘normalización social’ y una serie de normativas han permitido que el consumo de tabaco sea visto como algo que no ocasiona peligro alguno. “Lo toman como una figura que aparenta dar estilo y moda, pero no hace más que producir que se normalice su consumo”, lamentó. Cabe precisar que el tabaco contiene 700 sustancias químicas, entre ellas la nicotina, que genera la disminución del flujo sanguíneo en las encías, periodontitis, reabsorción del hueso, movilidad dentaria y caída del diente.

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Los menores son los más afectados

Por su parte, el médico neumólogo y gestor en salud Dennis Italo Valer Ugarte lamenta que no exista una fiscalización adecuada en la venta de cigarrillos a adolescentes, quienes son los más afectados por el consumo de tabaco a temprana edad. “La nicotina afecta la realidad de todos, especialmente en los jóvenes. Los niños y adolescentes están en desarrollo, el cual se ve afectado por el consumo de cigarrillos y la posterior liberación de dopamina (…) tiene un impacto psicológico que puede generarles ansiedad, depresión o el síndrome de abstinencia”, precisó sobre los efectos en el cerebro de un adolescente consumidor.

En tanto, el Minsa advirtió que fumar a temprana edad puede generar alteraciones en funciones vinculadas con la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de impulsos. Asimismo, el neumólogo Cabrera agregó que el hábito de fumar puede ocasionar que el menor tenga una maduración más lenta de su control racional, lo cual propicia el consumo de tabaco.

La trampa del vapeo

Pese a que el vape puede aparentar generar menos irritación que un cigarrillo, el médico Cabrera aseguró que las caladas de un cigarro electrónico pueden ser mayores que las de uno convencional. “Al final, por más que la concentración de nicotina y tóxicos en el vapeo sea comparativamente menor, el consumo regular podría, incluso, exponer al usuario en mayor medida. Es una falacia que el vape sea inofensivo”, aseveró.

De acuerdo con el especialista, este cigarrillo electrónico ha sido declarado por la OMS y la Sociedad Peruana de Neumología como un elemento potencialmente dañino para la salud pública. Bajo este panorama, Cabrera advirtió que aquellos jóvenes que ahora usan vapeadores podrían experimentar las consecuencias en 10 a 15 años.

El neumólogo Valer reforzó la idea y aseguró que el vape puede contener saborizantes y metales pesados que ocasionarían una inflamación bronquial y un daño pulmonar irreversible en los pacientes. “No solo pueden tener este tipo de enfermedades, sino también neumonitis por la ingesta de vapores”, advirtió sobre posibles enfermedades adicionales aún en estudio.

Asimismo, el Minsa también alertó sobre la idea errónea de que los cigarrillos electrónicos o vapeadores no representan peligro. Según precisó el sector, estos dispositivos pueden liberar niveles de nicotina iguales o incluso superiores a los de los cigarrillos tradicionales.

Enfermedades asociadas

El consumo de tabaco no solo puede causar gingivitis, mal aliento, sequedad en la boca, caries y lesiones en la lengua, sino que también está asociado a 14 tipos de cáncer, entre ellos el pulmonar, el de laringe y el de esófago, ya que son estructuras expuestas al humo. “A través de la sangre viajan todos los tóxicos del cigarrillo y llegan a la vejiga, páncreas, riñón, cuello uterino y hasta el cerebro”, precisó Cabrera.

Asimismo, el gestor en salud Dennis Valer aseguró que el tabaco compromete el sistema cardiovascular, genera infartos, produce bronquitis crónica y enfisema pulmonar, y puede propiciar daño molecular microscópico en los vasos sanguíneos pequeños y accidentes cerebrovasculares denominados derrames.

Nueva ley refuerza espacios libres de humo

Pese a que la Ley n.º 32159 prohíbe la venta de productos de tabaco a menores de 18 años y veta toda la publicidad vinculada a estos artículos, los especialistas advierten que no existe una fiscalización adecuada en servicios como compras por internet o delivery, donde un adolescente podría acceder a estos productos.

La norma prohíbe fumar y vapear en hospitales, colegios, oficinas públicas, centros de trabajo, espacios públicos cerrados y el transporte público, considerados ambientes 100% libres de humo. Sin embargo, médicos neumólogos aseguran que aún persiste el fácil acceso a una cajetilla de cigarros que, por unos cuantos soles, podría comprometer la salud de una persona y de quienes la rodean.