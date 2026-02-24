Estudio vincula la presencia de microplásticos en tumores de próstata con un mayor riesgo de desarrollar cáncer

Un estudio científico identificó microplásticos en tumores de próstata humanos y encontró que su concentración es significativamente mayor en el tejido canceroso que en el sano. El hallazgo aporta una de las primeras evidencias directas que relacionan la acumulación de estas partículas con el desarrollo de este tipo de cáncer, el más común entre los hombres en Estados Unidos.

La investigación, liderada por especialistas de NYU Langone Health y la Universidad de Nueva York, analizó muestras de pacientes sometidos a cirugía prostática. Los resultados sugieren que la exposición podría influir en procesos biológicos vinculados a la formación y progresión tumoral.

Detectan microplásticos en la mayoría de los tumores analizados

El equipo examinó muestras de tejido de diez pacientes con cáncer de próstata y detectó partículas plásticas en el 90 % de los tumores evaluados. En comparación, el 70 % de las muestras de tejido benigno también las presenta, aunque en menor cantidad, lo que evidencia una mayor acumulación en las zonas afectadas por la enfermedad.

El análisis reveló además que la fibra cancerosa contenía, en promedio, 40 microgramos de plástico por gramo, frente a los 16 microgramos registrados en tejsano. Esta diferencia equivale a una concentración aproximadamente 2,5 veces mayor en las zonas tumorales, lo que refuerza la hipótesis de una posible asociación entre estas partículas y el desarrollo de tumor.

La exposición a plásticos podría influir en procesos biológicos asociados al cáncer

Los investigadores explicaron que los microplásticos provienen de productos cotidianos como envases, cosméticos y materiales sintéticos, los cuales se degradan en fragmentos microscópicos que pueden ingresar al organismo por ingestión, inhalación o contacto con la piel. Estudios previos ya habían identificado su presencia en distintos órganos, fluidos corporales e incluso en la placenta, aunque su impacto específico en la salud humana sigue en evaluación.

"Nuestro estudio piloto proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata", afirmó la investigadora Stacy Loeb, quien también destacó que estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre el papel de los contaminantes ambientales en enfermedades oncológicas. Por su parte, el científico Vittorio Albergamo señaló que estos resultados evidencian la necesidad de reforzar las medidas con el fin de limitar la emisión a estas sustancias presentes en el entorno.

Inflamación y daño celular, posibles mecanismos de riesgo

Los especialistas indicaron que una de las hipótesis es que estas partículas desencadenen una respuesta inflamatoria persistente en los tejidos. Esta reacción podría dañar las células con el tiempo, alterar su funcionamiento normal y provocar cambios genéticos que favorezcan la aparición de tumores.

Los autores advirtieron que se requieren estudios con un mayor número de pacientes con el fin de confirmar esta relación y comprender sus efectos a largo plazo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente uno de cada ocho hombres en Estados Unidos será diagnosticado con cáncer de próstata en algún momento de su vida, lo que subraya la importancia de investigar factores ambientales que puedan influir en su desarrollo.