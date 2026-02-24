HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Estudio vincula la presencia de microplásticos en tumores de próstata con un mayor riesgo de desarrollar cáncer

Los investigadores analizaron muestras en pacientes con cáncer de próstata, encontrando contaminantes en el 90% de los tumores y el 70% de los tejidos sanos.

Este hallazgo sugiere una posible relación entre estas partículas y el cáncer.
Este hallazgo sugiere una posible relación entre estas partículas y el cáncer. | Foto: Freepik

Un estudio científico identificó microplásticos en tumores de próstata humanos y encontró que su concentración es significativamente mayor en el tejido canceroso que en el sano. El hallazgo aporta una de las primeras evidencias directas que relacionan la acumulación de estas partículas con el desarrollo de este tipo de cáncer, el más común entre los hombres en Estados Unidos.

La investigación, liderada por especialistas de NYU Langone Health y la Universidad de Nueva York, analizó muestras de pacientes sometidos a cirugía prostática. Los resultados sugieren que la exposición podría influir en procesos biológicos vinculados a la formación y progresión tumoral.

PUEDES VER: Estudio científico descubre proteína clave para la reparación de huesos después de sufrir una fractura

lr.pe

Detectan microplásticos en la mayoría de los tumores analizados

El equipo examinó muestras de tejido de diez pacientes con cáncer de próstata y detectó partículas plásticas en el 90 % de los tumores evaluados. En comparación, el 70 % de las muestras de tejido benigno también las presenta, aunque en menor cantidad, lo que evidencia una mayor acumulación en las zonas afectadas por la enfermedad.

El análisis reveló además que la fibra cancerosa contenía, en promedio, 40 microgramos de plástico por gramo, frente a los 16 microgramos registrados en tejsano. Esta diferencia equivale a una concentración aproximadamente 2,5 veces mayor en las zonas tumorales, lo que refuerza la hipótesis de una posible asociación entre estas partículas y el desarrollo de tumor.

PUEDES VER: Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

lr.pe

La exposición a plásticos podría influir en procesos biológicos asociados al cáncer

Los investigadores explicaron que los microplásticos provienen de productos cotidianos como envases, cosméticos y materiales sintéticos, los cuales se degradan en fragmentos microscópicos que pueden ingresar al organismo por ingestión, inhalación o contacto con la piel. Estudios previos ya habían identificado su presencia en distintos órganos, fluidos corporales e incluso en la placenta, aunque su impacto específico en la salud humana sigue en evaluación.

"Nuestro estudio piloto proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata", afirmó la investigadora Stacy Loeb, quien también destacó que estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre el papel de los contaminantes ambientales en enfermedades oncológicas. Por su parte, el científico Vittorio Albergamo señaló que estos resultados evidencian la necesidad de reforzar las medidas con el fin de limitar la emisión a estas sustancias presentes en el entorno.

Inflamación y daño celular, posibles mecanismos de riesgo

Los especialistas indicaron que una de las hipótesis es que estas partículas desencadenen una respuesta inflamatoria persistente en los tejidos. Esta reacción podría dañar las células con el tiempo, alterar su funcionamiento normal y provocar cambios genéticos que favorezcan la aparición de tumores.

Los autores advirtieron que se requieren estudios con un mayor número de pacientes con el fin de confirmar esta relación y comprender sus efectos a largo plazo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente uno de cada ocho hombres en Estados Unidos será diagnosticado con cáncer de próstata en algún momento de su vida, lo que subraya la importancia de investigar factores ambientales que puedan influir en su desarrollo.

Notas relacionadas
Científicos descubren sorprendente registro geológico de 23 millones de años tras perforar 523 metros bajo el hielo antártico

Científicos descubren sorprendente registro geológico de 23 millones de años tras perforar 523 metros bajo el hielo antártico

LEER MÁS
Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Estudio científico descubre proteína clave para la reparación de huesos después de sufrir una fractura

Estudio científico descubre proteína clave para la reparación de huesos después de sufrir una fractura

LEER MÁS
El melanoma en Perú: cómo reconocer a tiempo el cáncer de piel más agresivo

El melanoma en Perú: cómo reconocer a tiempo el cáncer de piel más agresivo

LEER MÁS
Estudio revela que quedarse despierto hasta muy tarde aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares

Estudio revela que quedarse despierto hasta muy tarde aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

LEER MÁS
Unos pescadores hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

Unos pescadores hacen un descubrimiento que obliga a los científicos a revisar la historia de hace 160 años

LEER MÁS
Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estudio vincula la presencia de microplásticos en tumores de próstata con un mayor riesgo de desarrollar cáncer

La maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos bajo la arena y hoy puedes verlos gratis en un museo

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

Ciencia

La maravilla del mundo antiguo que 'aún vive': sus restos fueron descubiertos bajo la arena y hoy puedes verlos gratis en un museo

Científicos españoles crean asfalto para pistas y carreteras con colillas de cigarrillos: proyecto fue cofinanciado por China

Este animal posee el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas: sus tentáculos atraen a las presas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025