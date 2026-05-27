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Ciencia

Estudio científico revela que el cáncer en gatos domésticos comparte varias mutaciones genéticas con los humanos

Este hallazgo podría ayudar a descubrir nuevos tratamientos de esta enfermedad tanto para mascotas como para personas.

La investigación reveló sorprendentes similitudes entre los cánceres en gatos, perros y humanos. Foto: IStock
La investigación reveló sorprendentes similitudes entre los cánceres en gatos, perros y humanos. Foto: IStock
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Un equipo de científicos ha realizado un análisis sin precedentes de los cánceres en gatos domésticos y reveló sorprendentes similitudes genéticas con los tumores humanos. La investigación examinó cerca de 500 tumores felinos provenientes de cinco países, lo que convierte este trabajo en uno de los estudios más grandes sobre oncología felina hasta la fecha. Los hallazgos ofrecen una nueva ventana para comprender cómo se desarrollan los cánceres en los animales y en las personas, así como para diseñar tratamientos más precisos.

'Hasta ahora, sabíamos muy poco sobre la genética del cáncer en gatos domésticos, a pesar de que son mascotas muy comunes', explicó el Dr. Geoffrey Wood, profesor de patobiología en la Universidad de Guelph y coautor principal del estudio. Los investigadores encontraron que varias mutaciones responsables del cáncer en gatos coinciden con las presentes en humanos y perros, lo que refuerza la idea de que ciertos mecanismos tumorales se conservan entre especies.

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¿Qué mutaciones comparten los gatos y los humanos en distintos tipos de cáncer?

El estudio identificó que la mutación más frecuente en tumores mamarios felinos afecta al gen FBXW7, presente en más de la mitad de los casos analizados. En humanos, este gen se vincula con resultados más desfavorables en cáncer de mama, y en estos animales se observó un comportamiento similar. Además, los investigadores detectaron patrones genéticos comparables en cánceres de sangre, huesos, piel, pulmones, sistema digestivo y sistema nervioso central.

'La posibilidad de que gatos y humanos compartan riesgos ambientales, debido a entornos similares, también nos ofrece pistas sobre cómo ciertos factores externos pueden influir en la aparición de tumores', señaló Wood. Esta investigación aporta una base sólida para la oncología felina de precisión y acerca el tratamiento de los gatos al nivel que ya existe en perros, además de ofrecer datos valiosos para estudios clínicos humanos.

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¿Puede la quimioterapia en gatos abrir nuevas opciones para tratar el cáncer en humanos?

El equipo de científicos observó que determinados fármacos de quimioterapia mostraron mayor eficacia en tumores mamarios felinos con mutaciones de FBXW7, aunque los experimentos se realizaron sobre muestras de tejido y aún no en pacientes vivos. 'Contar con una colección tan grande de tejidos donados nos permitió evaluar la respuesta a los medicamentos en distintos tipos de tumores de una manera sin precedentes', explicó el Dr. Sven Rottenberg, coautor del estudio en la Universidad de Bern.

Los expertos destacan que esta investigación fomenta la colaboración entre medicina humana y veterinaria, siguiendo el enfoque denominado One Medicine. Según la Dra. Louise Van Der Weyden, del Wellcome Sanger Institute, el trabajo allana el camino para que, en un futuro cercano, los avances en terapias oncológicas beneficien tanto a los gatos como a las personas, fortaleciendo la conexión entre salud animal y humana.

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